The Ring назвав найсильнішого боксера світу — це більше не Усик

Непереможний український абсолют Олександр Усик більше не є лідером престижного рейтингу найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією авторитетного журналу The Ring. Почесне перше місце зайняв американець Теренс Кроуфорд.

Як виглядає новий рейтинг The Ring

Експерти оновили рейтинг після поєдинків, які відбулися 13 та 14 вересня.

Так, Олександр Усик вперше за півтора року втратив лідируючу позицію та поступився американському колезі Теренсу Кроуфорду, який піднявся з третьої на першу щаблину.

Такі неочікувані зміни відбулися після перемоги Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом у ніч на 14 вересня.

Американець отримав титули WBC, WBO, WBA та IBF у другій середній вазі.

Що важливо розуміти, саме Кроуфорд — перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

У 2017 році Теренс переміг Джуліуса Індонго, у 2023-му — Еррола Спенса, що дозволило йому стати абсолютним чемпіоном світу у напівсередній та першій напівсередній вазі відповідно.

Топ-10 боксерів світу за версією The Ring: