The Ring назвав найсильнішого боксера світу — це більше не Усик

Непереможний український абсолют Олександр Усик більше не є лідером престижного рейтингу найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією авторитетного журналу The Ring. Почесне перше місце зайняв американець Теренс Кроуфорд.
Головні тези:
- Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях.
- Рейтинг The Ring також включає таких відомих боксерів як Наоя Іноуе, Джессі Родрігес та Сауль Альварес.
Як виглядає новий рейтинг The Ring
Експерти оновили рейтинг після поєдинків, які відбулися 13 та 14 вересня.
Так, Олександр Усик вперше за півтора року втратив лідируючу позицію та поступився американському колезі Теренсу Кроуфорду, який піднявся з третьої на першу щаблину.
Такі неочікувані зміни відбулися після перемоги Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом у ніч на 14 вересня.
Американець отримав титули WBC, WBO, WBA та IBF у другій середній вазі.
Що важливо розуміти, саме Кроуфорд — перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
Топ-10 боксерів світу за версією The Ring:
Теренс Кроуфорд (США)
Олександр Усик (Україна)
Наоя Іноуе (Японія)
Дмітрій Бівол
Артур Бетербієв
Джессі Родрігес (США)
Дзюнто Накатані (Японія)
Шакур Стівенсон (США)
Девід Бенавідес (США)
Сауль Альварес (Мексика)
