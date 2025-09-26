"Буду ждать тебя в клетке". Усик вызвал Пола на бой

По словам американского блогера и боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО), в течение пяти ближайших лет он серьезно настроен выйти на бой с абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО). Украинец уже озвучил свое решение.

Усик готов к бою с Полом

Непобедимый украинец не замедлил с ответом на заявление американца.

По словам Усика, он был бы рад драться с Полом по правилам смешанных единоборств в октагоне.

Непобедимый абсолют утверждает, что это произойдет, как только он завершит свою боксерскую карьеру.

Хороший план, Джейк. Но я здесь не ради пятого места — только ради первого. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Вот и посмотрим, действительно ли у тебя есть яйца и смелость, или только жажда хайпа. Александр Усик Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе

Фото: скриншот

Стоит отметить, что Пол активно готовится к выставочному поединку с действующим чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 29 КО). Он должен пройти 14 ноября.

Не так давно американец победил Хулио Сезара Чавеса-младшего (54-7-1, 34 КО).