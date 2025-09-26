"Чекатиму на тебе в клітці". Усик викликав Пола на бій
Джерело:  online.ua

За словами американського блогера та боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО), протягом п'яти найближчих років він серйозно налаштований вийти на бій з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Українець уже озвучив своє рішення.

Головні тези:

  • Усик заявив, що готовий битися з Полом, однак є умова.
  • На переконання більшості фанатів боксу, в американця майже немає шансів на перемогу.

Усик готовий до бою з Полом

Непереможний українець не забарився з відповіддю на заяву американця.

За словами Усика, він був би радий побитися з Полом за правилами змішаних єдиноборств в октагоні.

Непереможний абсолют стверджує, що це станеться, як тільки він завершить свою боксерську кар'єру.

Хороший план, Джейку. Але я тут не заради п'ятого місця — тільки заради першого. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Ось і подивимося, чи справді в тебе є яйця і сміливість, чи тільки жага до хайпу.

Олександр Усик

Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі

Фото: скриншот

Варто зазначити, що наразі Пол активно готується до виставкового поєдинку з чинним чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 29 КО). Він повинен відбутися 14 листопада.

Не так давно американець переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО).

Що важливо розуміти, бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

