Британский боксер раскрыл планы Усика на будущее
Британский боксер раскрыл планы Усика на будущее

Беллью рассказал, о чем мечтает Усик
Читати українською
Источник:  online.ua

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик уже много раз намекал на завершение карьеры, однако ни разу не признавался, чем планирует заняться после. Как оказалось, о планах украинца знает бывший соперник Усика, экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью.

Главные тезисы

  • Усик мечтает заниматься тренерской деятельностью в любительском боксе по завершении своей карьеры.
  • Белью считает, что Усик достиг всех своих целей и является идеальным “послом” бокса и Украины.

Беллью рассказал, о чем мечтает Усик

По словам британского боксера, украинский боксер поделился с ним некоторыми планами на свое будущее.

Он хочет поддержать Украину и присоединиться к тренерской работе в любительском боксе, хочет стать тренером, — подчеркнул Беллью.

Он также заверил, что до завершения карьеры Усика осталось два боя.

Когда я с ним говорил, то Усик сказал, что планирует провести еще два боя — один уже позади, остался последний. Он невероятен в своем деле, и пока неизвестно, какой путь пройдет дальше, — признался Беллью.

По убеждению британского боксера, непобедимый украинец уже "достиг этих целей", и ему не нужно ничего никому доказывать.

Он отличный посол бокса и еще лучший посол своей страны. И я надеюсь, что он завершит карьеру с достоинством, — подытожил Белью.

