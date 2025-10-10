Британский боксер раскрыл планы Усика на будущее

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик уже много раз намекал на завершение карьеры, однако ни разу не признавался, чем планирует заняться после. Как оказалось, о планах украинца знает бывший соперник Усика, экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью.
Главные тезисы
- Усик мечтает заниматься тренерской деятельностью в любительском боксе по завершении своей карьеры.
- Белью считает, что Усик достиг всех своих целей и является идеальным “послом” бокса и Украины.
Беллью рассказал, о чем мечтает Усик
По словам британского боксера, украинский боксер поделился с ним некоторыми планами на свое будущее.
Он также заверил, что до завершения карьеры Усика осталось два боя.
По убеждению британского боксера, непобедимый украинец уже "достиг этих целей", и ему не нужно ничего никому доказывать.
