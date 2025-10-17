Усик анонсував наступний бій і розкрив свої плани

Непереможний український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) підтвердив журналістам, що дійсно готується до нового поєдинку, однак прізвище свого суперника розголошувати поки не хоче. Він також зізнався, скільки ще років планує боксувати.
Головні тези:
- Боксер розраховує на ще кілька років у професійному боксі.
- Згодом він має намір створити Академію спорту.
Усик поділився своїми планами на майбутнє
Український боксер не приховує від фанатів та журналістів, що тренується кожного дня.
Журналісти поцікавилися в Усика, хто буде його наступним суперником.
Боксер наголосив, що не має права розкривати цю інформацію, оскільки перемовини щодо бою тривають досі.
Також українець підтвердив, що налаштований продовжувати боксувати до 41 року.
Після цього він хоче побудувати Академію спорту, де буде не лише тренуватися, а й тренувати.
