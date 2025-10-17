Усик анонсував наступний бій і розкрив свої плани

Непереможний український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) підтвердив журналістам, що дійсно готується до нового поєдинку, однак прізвище свого суперника розголошувати поки не хоче. Він також зізнався, скільки ще років планує боксувати.

Усик поділився своїми планами на майбутнє

Український боксер не приховує від фанатів та журналістів, що тренується кожного дня.

От вчора зранку приїхав і одразу до тренувальної зали. Тренуюся з метою, щоб вийти на ринг у наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу. Олександр Усик Непереможний український боксер

Журналісти поцікавилися в Усика, хто буде його наступним суперником.

Боксер наголосив, що не має права розкривати цю інформацію, оскільки перемовини щодо бою тривають досі.

Я вас надурю, якщо скажу якесь прізвище. Ітаума? З ним не буду. Він же молодий. Ще мені напинає. А він сказав, що дідусів не б’є, — пожартував Усик. Поширити

Також українець підтвердив, що налаштований продовжувати боксувати до 41 року.

Після цього він хоче побудувати Академію спорту, де буде не лише тренуватися, а й тренувати.