Усик анонсував наступний бій і розкрив свої плани
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик анонсував наступний бій і розкрив свої плани

Усик
Джерело:  УНН

Непереможний український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) підтвердив журналістам, що дійсно готується до нового поєдинку, однак прізвище свого суперника розголошувати поки не хоче. Він також зізнався, скільки ще років планує боксувати.

Головні тези:

  • Боксер розраховує на ще кілька років у професійному боксі.
  • Згодом він має намір створити Академію спорту.

Усик поділився своїми планами на майбутнє

Український боксер не приховує від фанатів та журналістів, що тренується кожного дня.

От вчора зранку приїхав і одразу до тренувальної зали. Тренуюся з метою, щоб вийти на ринг у наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу.

Олександр Усик

Олександр Усик

Непереможний український боксер

Журналісти поцікавилися в Усика, хто буде його наступним суперником.

Боксер наголосив, що не має права розкривати цю інформацію, оскільки перемовини щодо бою тривають досі.

Я вас надурю, якщо скажу якесь прізвище. Ітаума? З ним не буду. Він же молодий. Ще мені напинає. А він сказав, що дідусів не б’є, — пожартував Усик.

Також українець підтвердив, що налаштований продовжувати боксувати до 41 року.

Після цього він хоче побудувати Академію спорту, де буде не лише тренуватися, а й тренувати.

Моє майбутнє в Україні. Майбутнє дітей на даному етапі в Україні, але коли вони стануть дорослими — вони для себе виберуть, де вони хочуть навчатися, де вони хочуть жити, де вони хочуть будувати своє життя. Це їх вибір, — зазначив український абсолют.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ітаума отримав шанс на бій з Усиком, але є умова
IBF запропонувала Ітаумі бій з Санчемос
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Чекатиму на тебе в клітці". Усик викликав Пола на бій
Усик готовий до бою з Полом
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Леннокс Льюїс порівняв Усика з іншим легендарним боксером
Усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?