Усик анонсировал следующий бой и раскрыл свои планы

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) подтвердил журналистам, что действительно готовится к новому поединку, однако фамилию своего соперника разглашать пока не хочет. Он также признался, сколько еще лет планирует боксировать.
Главные тезисы
- Боксер рассчитывает еще на несколько лет в профессиональном боксе.
- Впоследствии он намерен создать Академию спорта.
Усик поделился своими планами на будущее
Украинский боксер не скрывает от фанатов и журналистов, что тренируется каждый день.
Журналисты поинтересовались в Усика, кто будет его следующим соперником.
Боксер подчеркнул, что не имеет права раскрывать эту информацию, поскольку переговоры касательно боя продолжаются до сих пор.
Также украинец подтвердил, что настроен продолжать боксировать до 41 года.
После этого он хочет построить Академию спорта, где будет не только тренироваться, но и тренировать.
