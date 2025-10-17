Усик анонсировал следующий бой и раскрыл свои планы
Читати українською
Источник:  УНН

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) подтвердил журналистам, что действительно готовится к новому поединку, однако фамилию своего соперника разглашать пока не хочет. Он также признался, сколько еще лет планирует боксировать.

Главные тезисы

  • Боксер рассчитывает еще на несколько лет в профессиональном боксе.
  • Впоследствии он намерен создать Академию спорта.

Украинский боксер не скрывает от фанатов и журналистов, что тренируется каждый день.

Вот вчера утром приехал и сразу в тренировочный зал. Тренируюсь с целью, чтобы выйти на ринг в следующем году и с Божьей помощью одержать победу.

Журналисты поинтересовались в Усика, кто будет его следующим соперником.

Боксер подчеркнул, что не имеет права раскрывать эту информацию, поскольку переговоры касательно боя продолжаются до сих пор.

Я вас обману, если скажу какую-нибудь фамилию. Итаума? С ним не буду. Он же молодой. Еще мене побьет. А он сказал, что дедушек не бьет, — пошутил Усик.

Также украинец подтвердил, что настроен продолжать боксировать до 41 года.

После этого он хочет построить Академию спорта, где будет не только тренироваться, но и тренировать.

Мое будущее в Украине. Будущее детей на данном этапе в Украине, но когда они станут взрослыми — они для себя выберут, где хотят учиться, где они хотят жить, где они хотят строить свою жизнь. Это их выбор, — отметил украинский абсолют.

