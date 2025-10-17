Усик анонсировал следующий бой и раскрыл свои планы

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) подтвердил журналистам, что действительно готовится к новому поединку, однако фамилию своего соперника разглашать пока не хочет. Он также признался, сколько еще лет планирует боксировать.

Усик поделился своими планами на будущее

Украинский боксер не скрывает от фанатов и журналистов, что тренируется каждый день.

Вот вчера утром приехал и сразу в тренировочный зал. Тренируюсь с целью, чтобы выйти на ринг в следующем году и с Божьей помощью одержать победу. Александр Усик Непобедимый украинский боксер

Журналисты поинтересовались в Усика, кто будет его следующим соперником.

Боксер подчеркнул, что не имеет права раскрывать эту информацию, поскольку переговоры касательно боя продолжаются до сих пор.

Я вас обману, если скажу какую-нибудь фамилию. Итаума? С ним не буду. Он же молодой. Еще мене побьет. А он сказал, что дедушек не бьет, — пошутил Усик. Поделиться

Также украинец подтвердил, что настроен продолжать боксировать до 41 года.

После этого он хочет построить Академию спорта, где будет не только тренироваться, но и тренировать.