Лапин ответил, стоит ли ожидать трилогии Усик — Фьюри

Как сообщил директор команды абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин, третий поединок с британским боксером Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) пока маловероятен.
Главные тезисы
- Усик уже доказал, что Фьюри не в силах его победить.
- Однако украинец планирует радовать фанатов новыми поединками.
Усик больше не сразится с Фьюри?
По убеждению Лапина, продолжение этой истории вряд ли будет интересно фанатам бокса.
Что важно понимать, в течение 2024 года непобедимый украинский абсолют дважды разгромил на ринге "цыганского барона".
Сначала Александр Усик завоевал победу раздельным решением судей, а в реванше доказал свое преимущество единогласным вердиктом.
Таким образом, украинский боксер окончательно закрепил статус абсолютного чемпиона мира.
Впоследствии Усик провел еще одно сражение — против Даниэля Дюбуа.
Украинец уверенно одолел британского претендента техническим нокаутом и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
По словам Усика, он планирует боксировать до 41 года.
