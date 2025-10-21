Лапин ответил, стоит ли ожидать трилогии Усик — Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации

Лапин ответил, стоит ли ожидать трилогии Усик — Фьюри

Усик больше не сразится с Фьюри?
Читати українською
Источник:  The Ring

Как сообщил директор команды абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин, третий поединок с британским боксером Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) пока маловероятен.

Главные тезисы

  • Усик уже доказал, что Фьюри не в силах его победить.
  • Однако украинец планирует радовать фанатов новыми поединками.

Усик больше не сразится с Фьюри?

По убеждению Лапина, продолжение этой истории вряд ли будет интересно фанатам бокса.

Не думаю, что трилогия с Фьюри состоится. На бумаге это выглядит любопытно, но для кого именно? Если фанаты бокса действительно этого хотят — возможно стоит рассмотреть. Но, по-моему, эта история уже завершена, — подчеркнул он.

Что важно понимать, в течение 2024 года непобедимый украинский абсолют дважды разгромил на ринге "цыганского барона".

Сначала Александр Усик завоевал победу раздельным решением судей, а в реванше доказал свое преимущество единогласным вердиктом.

Таким образом, украинский боксер окончательно закрепил статус абсолютного чемпиона мира.

Впоследствии Усик провел еще одно сражение — против Даниэля Дюбуа.

Украинец уверенно одолел британского претендента техническим нокаутом и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

По словам Усика, он планирует боксировать до 41 года.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Британский боксер раскрыл планы Усика на будущее
Беллью рассказал, о чем мечтает Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик анонсировал следующий бой и раскрыл свои планы
Усик поделился своими планами на будущее
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Легендарный Нолан оценил фильм "Крушащая машина" с Александром Усиком
Нолану действительно понравился фильм "Крушащая машина"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?