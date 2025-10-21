Лапин ответил, стоит ли ожидать трилогии Усик — Фьюри

Как сообщил директор команды абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин, третий поединок с британским боксером Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) пока маловероятен.

Усик больше не сразится с Фьюри?

По убеждению Лапина, продолжение этой истории вряд ли будет интересно фанатам бокса.

Не думаю, что трилогия с Фьюри состоится. На бумаге это выглядит любопытно, но для кого именно? Если фанаты бокса действительно этого хотят — возможно стоит рассмотреть. Но, по-моему, эта история уже завершена, — подчеркнул он. Поделиться

Что важно понимать, в течение 2024 года непобедимый украинский абсолют дважды разгромил на ринге "цыганского барона".

Сначала Александр Усик завоевал победу раздельным решением судей, а в реванше доказал свое преимущество единогласным вердиктом.

Таким образом, украинский боксер окончательно закрепил статус абсолютного чемпиона мира.

Впоследствии Усик провел еще одно сражение — против Даниэля Дюбуа.

Украинец уверенно одолел британского претендента техническим нокаутом и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

По словам Усика, он планирует боксировать до 41 года.