Усик поделился своими амбициозными планами на будущее

Непобедимый украинский абсолют в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) впервые публично подтвердил, что намерен стать успешным бизнесменом и заработать миллиарды.

По словам боксера, его амбиции в бизнесе действительно "очень огромные".

Заработать, чтобы у меня было 17 миллиардов долларов. 18? 17 мне хватит. Самое главное — это что-то делать. У каждого мужчины должно быть ремесло. И у каждого человека, в принципе, должно быть какое-нибудь ремесло, чем он будет заниматься. То, что будет ему нравиться, то, что будет приносить ему и хлеб, и радость, и что вокруг себя он будет строить.

На этом фоне украинский боксер иронично высмеял выдумки о его постоянном везении в спорте:

Вы же знаете, почему у меня выходит? Потому что я удачливый, мне постоянно везет. "Да он везучий же". Вот мне просто везет.

Усик не отрицает, что его главная стихия действительно спорт, которому он посвятил много лет жизни.

Когда заканчивается профессиональный спорт, ты все равно никуда не деваешься. Ты будешь работать или там, или где-то рядом. Но хочется еще что-то делать, — добавил чемпион.

