Усик поделился своими амбициозными планами на будущее

Непобедимый украинский абсолют в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) впервые публично подтвердил, что намерен стать успешным бизнесменом и заработать миллиарды.
Главные тезисы
- Боксер отметил важность ремесла в человеческой жизни, которое приносит деньги и удовольствие.
- Усик также высмеял выдумки о его везении в спорте.
Усик и его дальнейшие планы
По словам боксера, его амбиции в бизнесе действительно "очень огромные".
На этом фоне украинский боксер иронично высмеял выдумки о его постоянном везении в спорте:
Усик не отрицает, что его главная стихия действительно спорт, которому он посвятил много лет жизни.
