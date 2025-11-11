Усик поділився своїми амбітними планами на майбутнє

Непереможний український абсолют в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) вперше публічно підтвердив, що має намір стати успішним бізнесменом та заробити мільярди.
Головні тези:
- Боксер наголосив на важливості ремесла у людському житті, яке приносить гроші й задоволення.
- Усик також висміяв вигадки про його везіння в спорті.
Усик та його подальші плани
За словами боксера, його амбіції в бізнесі дійсно “дуже величезні”.
На цьому тлі український боксер іронічно висміяв вигадки про його постійне везіння в спорті:
Усик не заперечує, що його головна стихія дійсно спорті, якому він присвятив багато років життя.
