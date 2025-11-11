Усик поділився своїми амбітними планами на майбутнє
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик поділився своїми амбітними планами на майбутнє

Усик
Джерело:  online.ua

Непереможний український абсолют в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) вперше публічно підтвердив, що має намір стати успішним бізнесменом та заробити мільярди.

Головні тези:

  • Боксер наголосив на важливості ремесла у людському житті, яке приносить гроші й задоволення.
  • Усик також висміяв вигадки про його везіння в спорті.

Усик та його подальші плани

За словами боксера, його амбіції в бізнесі дійсно “дуже величезні”.

Заробити, щоб у мене було 17 мільярдів доларів.18? 17 мені вистачить. Найголовніше — це щось робити. У кожного чоловіка повинно бути ремесло. І у кожної людини, в принципі, повинно бути якесь ремесло, чим він буде займатися. Те, що буде йому подобатись, те що буде приносити йому і хлібчик, і радість, і навколо себе він буде будувати.

На цьому тлі український боксер іронічно висміяв вигадки про його постійне везіння в спорті:

Ви ж знаєте, чому в мене виходить? Бо я фартовий, мені постійно щастить. "Та він везучий же". От мені просто щастить.

Усик не заперечує, що його головна стихія дійсно спорті, якому він присвятив багато років життя.

Коли закінчується професійний спорт, ти все одно нікуди не діваєшся. Ти будеш працювати чи в ньому там, чи десь поряд. Але хочеться ще щось робити, — додав чемпіон.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Легендарний Нолан оцінив фільм "Незламний" з Олександром Усиком
Нолан
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик очолив рейтинг найпопулярніших боксерів за версією BoxRec
Усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?