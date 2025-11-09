Рейтинг найбагатших боксерів усіх часів — на якій щаблині Усик

Британський портал GiveMeSport опублікував рейтинг найбагатших боксерів усіх часів. До цього списку також увійшов непереможний український абсолют Олександр Усик.

Усик — один із найзаможніших боксерів в історії людства

Український чемпіон опинився на пʼятій щаблині цього списку.

Що важливо розуміти, експерти дійшли висновку, що його статки сягають 214 мільйонів доларів.

Окрім того, наголошується, що “золоту” рейтингу найбагатших боксерів отримав Флойд Мейвезер. Його статки були оцінені в 400 мільйонів доларів.

Топ-10 найбагатших боксерів усіх часів

1. Флойд Мейвезер, США — 400 млн доларів.

2. Сауль Альварес, Мексика — 300 млн доларів.

3. Джордж Форман, США — 300 млн доларів.

4. Менні Пак’яо, Філіппіни — 220 млн доларів.

5. Олександр Усик, Україна — 214 млн доларів.

6. Оскар Де Ла Хойя, США — 200 млн доларів.

7. Тайсон Ф’юрі, Велика Британія — 146 млн доларів.

8. Шугар Рей Леонард, США — 120 млн доларів.

9. Леннокс Льюїс, Велика Британія — 120 млн доларів.

10. Джейк Пол, США — 100 млн доларів.