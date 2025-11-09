Рейтинг самых богатых боксеров всех времен — на каком месте Усик

Британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг самых богатых боксеров всех времен. В этот список также вошел непобедимый украинский абсолют Александр Усик.

Усик — один из самых богатых боксеров в истории человечества

Украинский чемпион оказался на пятой месте этого списка.

Что важно понимать, эксперты пришли к выводу, что его состояние достигает 214 миллионов долларов.

Кроме того, указано, что "золото" рейтинга самых богатых боксеров получил Флойд Мейвезер. Его состояние было оценено в 400 миллионов долларов.

Топ-10 самых богатых боксеров всех времен

1. Флойд Мейвезер, США — 400 млн долларов.

2. Сауль Альварес, Мексика — 300 млн долларов.

3. Джордж Форман, США — 300 млн долларов.

4. Мэнни Пакьяо, Филиппины — 220 млн долларов.

5. Александр Усик, Украина — 214 млн долларов.

6. Оскар Де Ла Хойя, США — 200 млн долларов.

7. Тайсон Фьюри, Великобритания — 146 млн долларов.

8. Шугар Рэй Леонард, США — 120 млн долларов.

9. Леннокс Льюис, Великобритания — 120 млн долларов.

10. Джейк Пол, США — 100 млн долларов.