Рейтинг самых богатых боксеров всех времен — на каком месте Усик

Британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг самых богатых боксеров всех времен. В этот список также вошел непобедимый украинский абсолют Александр Усик.
Главные тезисы
- На первом месте оказался Флойд Мэйуэзер.
- Десятку самых богатых замыкает Джейк Пол.
Усик — один из самых богатых боксеров в истории человечества
Украинский чемпион оказался на пятой месте этого списка.
Что важно понимать, эксперты пришли к выводу, что его состояние достигает 214 миллионов долларов.
Кроме того, указано, что "золото" рейтинга самых богатых боксеров получил Флойд Мейвезер. Его состояние было оценено в 400 миллионов долларов.
Топ-10 самых богатых боксеров всех времен
1. Флойд Мейвезер, США — 400 млн долларов.
2. Сауль Альварес, Мексика — 300 млн долларов.
3. Джордж Форман, США — 300 млн долларов.
4. Мэнни Пакьяо, Филиппины — 220 млн долларов.
5. Александр Усик, Украина — 214 млн долларов.
6. Оскар Де Ла Хойя, США — 200 млн долларов.
7. Тайсон Фьюри, Великобритания — 146 млн долларов.
8. Шугар Рэй Леонард, США — 120 млн долларов.
9. Леннокс Льюис, Великобритания — 120 млн долларов.
10. Джейк Пол, США — 100 млн долларов.
