"Я вражений". Легендарний Майк Тайсон пояснив феномен Усика

Майк Тайсон розкрив секрет успіху Усика

У межах спілкування з Hard Rock Bet легендарний боксер не приховував свого захоплення українським чемпіоном та його досягненнями.

Я вражений Усиком. Можна говорити все що завгодно, але зараз він найбільший супертяж свого часу. Ніхто не може його перемогти. Він переміг усіх, — наголосив Майк Тайсон. Поширити

На його переконання, феномен українця також полягає в тому, що він вміє зацікавити публіку й тримати її уваги.

Такий талант притаманний не багатьом професійним боксерам, а от Усик може ним похизуватися.