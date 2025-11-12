"Я вражений". Легендарний Майк Тайсон пояснив феномен Усика
"Я вражений". Легендарний Майк Тайсон пояснив феномен Усика

Майк Тайсон розкрив секрет успіху Усика
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відомий боксер Майк Тайсон відверто зізнався, що вважає непереможного українського абсолюта Олександра Усика найкращим у надважкому дивізіоні.

Головні тези:

  • Майк Тайсон визнає та усвідомлює велич Олександра Усика.
  • Попри це, він знайшов за що покритикувати українця.

Майк Тайсон розкрив секрет успіху Усика

У межах спілкування з Hard Rock Bet легендарний боксер не приховував свого захоплення українським чемпіоном та його досягненнями.

Я вражений Усиком. Можна говорити все що завгодно, але зараз він найбільший супертяж свого часу. Ніхто не може його перемогти. Він переміг усіх, — наголосив Майк Тайсон.

На його переконання, феномен українця також полягає в тому, що він вміє зацікавити публіку й тримати її уваги.

Такий талант притаманний не багатьом професійним боксерам, а от Усик може ним похизуватися.

Але, знаєте, мені важко бачити, як він домінує. Раніше вся справа була в агресії. Навіть якщо боксер пропускав більше ударів, але він вів бій, йому віддавали раунди. Якщо ти цікавий боєць, ти приводиш публіку на арену. Можна бути найвеличнішим бійцем у світі, але бути нудним, і ніхто не буде хотіти тебе бачити, — пояснив Тайсон.

