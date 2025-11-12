"Я вражений". Легендарний Майк Тайсон пояснив феномен Усика

Всесвітньо відомий боксер Майк Тайсон відверто зізнався, що вважає непереможного українського абсолюта Олександра Усика найкращим у надважкому дивізіоні.
Головні тези:
- Майк Тайсон визнає та усвідомлює велич Олександра Усика.
- Попри це, він знайшов за що покритикувати українця.
Майк Тайсон розкрив секрет успіху Усика
У межах спілкування з Hard Rock Bet легендарний боксер не приховував свого захоплення українським чемпіоном та його досягненнями.
На його переконання, феномен українця також полягає в тому, що він вміє зацікавити публіку й тримати її уваги.
Такий талант притаманний не багатьом професійним боксерам, а от Усик може ним похизуватися.
