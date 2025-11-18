Усик відмовився від титулу WBO
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик відмовився від титулу WBO

Усик
Джерело:  WBO

Непереможний український абсолют Олександр Усик (24−0, 15 КО) врешті вирішив відмовитися від титулу WBO.

Головні тези:

  • Олександр Усик отримав цей титул ще у вересні 20221 року.
  • “Наступником” українського чемпіона стане Фабіо Вордлі.

Що відомо про рішення Усика

З офіційною заявою з цього приводу виступила Всесвітня боксерська організація.

Організація підтвердила, що WBO отримала повідомлення від команди українського боксера — так стало відомо, що Олександр Усик вирішив відмовитися від титулу.

Варто звернути увагу на те, тимчасовим чемпіоном WBO є Фабіо Вордлі.

Після офіційного рішення українського боксера його повинні підвищити до повноцінного чемпіона.

Поки ні сам Олександр Усик, ні його команда не коментували цей крок.

Що важливо розуміти, Світова боксерська організація (англ. World Boxing Organization, скор. WBO) — одна з найпрестижніших і найбільших організацій у світі професійного боксу.

Серед її пріоритетів — рейтинги боксерів, формування правила боксу та надання звання чемпіонів світу.

Зареєстрований офіс компанії знаходиться в Сан-Хуані, Пуерто-Рико.

