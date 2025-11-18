Усик відмовився від титулу WBO

Що відомо про рішення Усика

З офіційною заявою з цього приводу виступила Всесвітня боксерська організація.

Організація підтвердила, що WBO отримала повідомлення від команди українського боксера — так стало відомо, що Олександр Усик вирішив відмовитися від титулу.

Oleksandr Usyk has relinquished the WBO Heavyweight Championship.



The WBO honors his historic career and calls this a respectful pause—not a farewell. pic.twitter.com/UL2AJYbRmd — WBO (@WorldBoxingOrg) November 17, 2025

Варто звернути увагу на те, тимчасовим чемпіоном WBO є Фабіо Вордлі.

Після офіційного рішення українського боксера його повинні підвищити до повноцінного чемпіона.

Поки ні сам Олександр Усик, ні його команда не коментували цей крок.

Що важливо розуміти, Світова боксерська організація (англ. World Boxing Organization, скор. WBO) — одна з найпрестижніших і найбільших організацій у світі професійного боксу.

Серед її пріоритетів — рейтинги боксерів, формування правила боксу та надання звання чемпіонів світу.

Зареєстрований офіс компанії знаходиться в Сан-Хуані, Пуерто-Рико.