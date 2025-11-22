"Я побил Усика дважды". Фьюри хочет трилогии с непобедимым украинцем

Известный британский боксер Тайсон Фьюри, который дважды потерпел поражение от непобедимого украинского абсолюта Александра Усика, неожиданно заговорил о своем возвращении на ринг. Его главная цель – третий бой с украинцем.
Главные тезисы
- Эти заявления начали звучать после того, как Усик отказался от пояса WBO.
- Сам украинец на такое предложения пока не отреагировал.
Фьюри снова мечтает о реванше
С заявлением по этому поводу выступил промоутер "цыганского короля" Фрэнк Уоррен.
Он четко дал понять журналистам, что британец действительно хочет еще одного боя со своим украинским соперником.
Что также интересно, Тайсон Фьюри не останавливает даже то, что он уже объявил о завершении своей боксерской карьеры.
Стоит отметить, что цыганский король до сих пор убежден, что это он победил украинца, а не наоборот.
