"Я побил Усика дважды". Фьюри хочет трилогии с непобедимым украинцем
Фьюри снова мечтает о реванше
Читати українською
Источник:  The Sun

Известный британский боксер Тайсон Фьюри, который дважды потерпел поражение от непобедимого украинского абсолюта Александра Усика, неожиданно заговорил о своем возвращении на ринг. Его главная цель – третий бой с украинцем.

  • Эти заявления начали звучать после того, как Усик отказался от пояса WBO.
  • Сам украинец на такое предложения пока не отреагировал.

С заявлением по этому поводу выступил промоутер "цыганского короля" Фрэнк Уоррен.

Он четко дал понять журналистам, что британец действительно хочет еще одного боя со своим украинским соперником.

Что также интересно, Тайсон Фьюри не останавливает даже то, что он уже объявил о завершении своей боксерской карьеры.

Бой, которого он действительно хочет, — это еще одна встреча с господином Усиком, он к этому очень стремится. И это были отличные бои, очень близкие бои, на которые было интересно смотреть. Я бы посмотрел их еще раз, — заявил журналистам. Уоррен.

Стоит отметить, что цыганский король до сих пор убежден, что это он победил украинца, а не наоборот.

Я побил Усика дважды и мир это знает. Я вел себя, черт возьми, хорошо и прилично. Я воспринял это как настоящий мужчина, — Фьюри.

