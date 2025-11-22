"Я побил Усика дважды". Фьюри хочет трилогии с непобедимым украинцем

Известный британский боксер Тайсон Фьюри, который дважды потерпел поражение от непобедимого украинского абсолюта Александра Усика, неожиданно заговорил о своем возвращении на ринг. Его главная цель – третий бой с украинцем.

Фьюри снова мечтает о реванше

С заявлением по этому поводу выступил промоутер "цыганского короля" Фрэнк Уоррен.

Он четко дал понять журналистам, что британец действительно хочет еще одного боя со своим украинским соперником.

Что также интересно, Тайсон Фьюри не останавливает даже то, что он уже объявил о завершении своей боксерской карьеры.

Бой, которого он действительно хочет, — это еще одна встреча с господином Усиком, он к этому очень стремится. И это были отличные бои, очень близкие бои, на которые было интересно смотреть. Я бы посмотрел их еще раз, — заявил журналистам. Уоррен. Поделиться

Стоит отметить, что цыганский король до сих пор убежден, что это он победил украинца, а не наоборот.