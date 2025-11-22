"Я побив Усика двічі". Ф'юрі хоче трилогії з непереможним українцем

Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі, який двічі зазнавав поразки від непереможного українського абсолюта Олександра Усика, неочікувано заговорив про своє повернення на ринг. Його головна мета — третій бій з українцем.
Головні тези:
- Ці заяви почули лунати після того, як Усик відмовився від пояса WBO.
- Сам українець на такі пропозиції поки не відреагував.
Ф'юрі знову мріє про реванш
З заявою з цього приводу виступив промоутер “циганського короля” Френк Воррен.
Він чітко дав зрозуміти журналістам, що британець дійсно хоче ще одного бою зі своїм українським суперником.
Що також цікаво, Тайсона Ф'юрі не зупиняє навіть те, що він уже оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри.
Варто зазначити, що “циганський король” досі переконаний, що це він переміг українця, а не навпаки.
