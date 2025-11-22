"Я побив Усика двічі". Ф'юрі хоче трилогії з непереможним українцем

Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі, який двічі зазнавав поразки від непереможного українського абсолюта Олександра Усика, неочікувано заговорив про своє повернення на ринг. Його головна мета — третій бій з українцем.

Ф'юрі знову мріє про реванш

З заявою з цього приводу виступив промоутер “циганського короля” Френк Воррен.

Він чітко дав зрозуміти журналістам, що британець дійсно хоче ще одного бою зі своїм українським суперником.

Що також цікаво, Тайсона Ф'юрі не зупиняє навіть те, що він уже оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри.

Бій, якого він насправді хоче, — це ще одна зустріч з паном Усиком, він цього дуже прагне. І це були чудові бої, дуже близькі бої, на які було цікаво дивитися. Я б подивився їх ще раз, — заявив журналістам. Воррен. Поширити

Варто зазначити, що “циганський король” досі переконаний, що це він переміг українця, а не навпаки.