"Я побив Усика двічі". Ф'юрі хоче трилогії з непереможним українцем
Категорія
Спорт
Дата публікації

"Я побив Усика двічі". Ф'юрі хоче трилогії з непереможним українцем

Ф'юрі знову мріє про реванш
Джерело:  The Sun

Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі, який двічі зазнавав поразки від непереможного українського абсолюта Олександра Усика, неочікувано заговорив про своє повернення на ринг. Його головна мета — третій бій з українцем.

Головні тези:

  • Ці заяви почули лунати після того, як Усик відмовився від пояса WBO. 
  • Сам українець на такі пропозиції поки не відреагував.

Ф'юрі знову мріє про реванш

З заявою з цього приводу виступив промоутер “циганського короля” Френк Воррен.

Він чітко дав зрозуміти журналістам, що британець дійсно хоче ще одного бою зі своїм українським суперником.

Що також цікаво, Тайсона Ф'юрі не зупиняє навіть те, що він уже оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри.

Бій, якого він насправді хоче, — це ще одна зустріч з паном Усиком, він цього дуже прагне. І це були чудові бої, дуже близькі бої, на які було цікаво дивитися. Я б подивився їх ще раз, — заявив журналістам. Воррен.

Варто зазначити, що “циганський король” досі переконаний, що це він переміг українця, а не навпаки.

Я побив Усика двічі і світ це знає. Я поводився, чорт забирай, добре і пристойно. Я сприйняв це як справжній чоловік, — Ф'юрі.

