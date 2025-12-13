Усик не захотел сразиться с юным звездным боксером — инсайдеры

Согласно данным инсайдеров издания Boxing News, непобедимый украинский абсолют Александр Усик решил продолжить боксерскую карьеру, а также уже выбирает себе нового соперника в тяжелом весе.
Главные тезисы
- Итаума грезит боем с Усиком, однако украинца это не интересует.
- Абсолют может выйти на ринг с Деонтеем Уайлдером.
Что известно о планах Усика
По словам инсайдеров, украинца вообще не интересует перспектива боя против 20-летнего боксера Мозеса Итаумы.
Многие спортивные аналитики были убеждены, что они встретятся на ринге, однако прямо сейчас это крайне маловероятно.
Что важно понимать, Итаума — динамичный левша, английский боксер-профессионал, выступает в тяжелой весовой категории.
Сейчас он грезит идеей продемонстрировать свое мировое мастерство, поэтому действительно заинтересован в поединке с Усиком.
Недавно журналисты получили информацию о том, что Александр Усик рассматривает сценарий проведения боя с Деонтеем Уайлдером.
Что важно понимать, переговоры по этому поединку продолжаются.
