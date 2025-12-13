Усик не захотел сразиться с юным звездным боксером — инсайдеры
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик не захотел сразиться с юным звездным боксером — инсайдеры

Что известно о планах Усика
Читати українською
Источник:  Boxing News

Согласно данным инсайдеров издания Boxing News, непобедимый украинский абсолют Александр Усик решил продолжить боксерскую карьеру, а также уже выбирает себе нового соперника в тяжелом весе.

Главные тезисы

  • Итаума грезит боем с Усиком, однако украинца это не интересует.
  • Абсолют может выйти на ринг с Деонтеем Уайлдером.

Что известно о планах Усика

По словам инсайдеров, украинца вообще не интересует перспектива боя против 20-летнего боксера Мозеса Итаумы.

Многие спортивные аналитики были убеждены, что они встретятся на ринге, однако прямо сейчас это крайне маловероятно.

Что важно понимать, Итаума — динамичный левша, английский боксер-профессионал, выступает в тяжелой весовой категории.

Сейчас он грезит идеей продемонстрировать свое мировое мастерство, поэтому действительно заинтересован в поединке с Усиком.

Больше всего Итаума, кажется, стремится закрепить за собой звание лучшего боксера своей эпохи, а сейчас это возможно только путем победы над несомненным чемпионом в двух весовых категориях, — рассказывают анонимные источники.

Недавно журналисты получили информацию о том, что Александр Усик рассматривает сценарий проведения боя с Деонтеем Уайлдером.

Что важно понимать, переговоры по этому поединку продолжаются.

После добровольной защиты титула Усика будет ждать и обязательная защита. Его следующим соперником после Уайлдера может стать временный чемпион WBC Агит Кабаел.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Я поражен". Легендарный Майк Тайсон объяснил феномен Усика
Майк Тайсон раскрыл секрет успеха Усика
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик отказался от титула WBO
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Я побил Усика дважды". Фьюри хочет трилогии с непобедимым украинцем
Фьюри снова мечтает о реванше

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?