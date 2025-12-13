Усик не захотел сразиться с юным звездным боксером — инсайдеры

Согласно данным инсайдеров издания Boxing News, непобедимый украинский абсолют Александр Усик решил продолжить боксерскую карьеру, а также уже выбирает себе нового соперника в тяжелом весе.

Что известно о планах Усика

По словам инсайдеров, украинца вообще не интересует перспектива боя против 20-летнего боксера Мозеса Итаумы.

Многие спортивные аналитики были убеждены, что они встретятся на ринге, однако прямо сейчас это крайне маловероятно.

Что важно понимать, Итаума — динамичный левша, английский боксер-профессионал, выступает в тяжелой весовой категории.

Сейчас он грезит идеей продемонстрировать свое мировое мастерство, поэтому действительно заинтересован в поединке с Усиком.

Больше всего Итаума, кажется, стремится закрепить за собой звание лучшего боксера своей эпохи, а сейчас это возможно только путем победы над несомненным чемпионом в двух весовых категориях, — рассказывают анонимные источники.

Недавно журналисты получили информацию о том, что Александр Усик рассматривает сценарий проведения боя с Деонтеем Уайлдером.

Что важно понимать, переговоры по этому поединку продолжаются.