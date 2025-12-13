Усик не захотів битися з юним зірковим боксером — інсайдери

Згідно з даними інсайдерів видання Boxing News, непереможний український абсолют Олександр Усик вирішив продовжити боксерську карʼєру, а також уже обирає собі нового суперника у надважкій вазі.

Що відомо про плани Усика

За словами інсайдерів, наразі українця взагалі не цікавить перспектива бою проти 20-річного боксера Мозеса Ітауми.

Чимало спортивних аналітиків були переконанні, що вони зустрінуться на ринзі, однак просто зараз це вкрай малоймовірно.

Що важливо розуміти, Ітаума — динамічний лівша, англійський боксер-професіонал, виступає у важкій ваговій категорії.

Наразі він марить ідеєю продемонструвати свою світову майстерність, тому дійсно зацікавлений у поєдинку з Усиком.

Більше за все, Ітаума, здається, прагне закріпити за собою звання найкращого боксера своєї епохи, а зараз це можливо лише шляхом перемоги над безперечним чемпіоном у двох вагових категоріях, — розповідають анонімні джерела.

Нещодавно журналісти отримали інформацію про те, що Олександр Усик розглядає сценарій проведення бою із Деонтеєм Вайлдером.

Що важливо розуміти, переговори щодо цього поєдинку наразі продовжується.