Усик не захотів битися з юним зірковим боксером — інсайдери
Усик не захотів битися з юним зірковим боксером — інсайдери

Що відомо про плани Усика
Джерело:  Boxing News

Згідно з даними інсайдерів видання Boxing News, непереможний український абсолют Олександр Усик вирішив продовжити боксерську карʼєру, а також уже обирає собі нового суперника у надважкій вазі.

Головні тези:

  • Ітаума марить боєм з Усиком, однак українця це не цікавить.
  • Абсолют може вийти на ринг з Деонтеєм Вайлдером.

Що відомо про плани Усика

За словами інсайдерів, наразі українця взагалі не цікавить перспектива бою проти 20-річного боксера Мозеса Ітауми.

Чимало спортивних аналітиків були переконанні, що вони зустрінуться на ринзі, однак просто зараз це вкрай малоймовірно.

Що важливо розуміти, Ітаума — динамічний лівша, англійський боксер-професіонал, виступає у важкій ваговій категорії.

Наразі він марить ідеєю продемонструвати свою світову майстерність, тому дійсно зацікавлений у поєдинку з Усиком.

Більше за все, Ітаума, здається, прагне закріпити за собою звання найкращого боксера своєї епохи, а зараз це можливо лише шляхом перемоги над безперечним чемпіоном у двох вагових категоріях, — розповідають анонімні джерела.

Нещодавно журналісти отримали інформацію про те, що Олександр Усик розглядає сценарій проведення бою із Деонтеєм Вайлдером.

Що важливо розуміти, переговори щодо цього поєдинку наразі продовжується.

Після добровільного захисту титулу на Усика чекатиме і обовʼязковий захист. Його наступним суперником після Вайлдера може стати тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл.

