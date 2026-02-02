Я хочу биться с Тайсоном Фьюри — Усик
Категория
Спорт
Дата публикации

Я хочу биться с Тайсоном Фьюри — Усик

Усик принял вызов Фьюри
Читати українською
Источник:  online.ua

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) не только официально подтвердил, что планирует вернуться на ринг, но также добавил, что готов снова сразиться со своим бывшим соперником, британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Главные тезисы

  • Александр Усик признался, что ему не важно, где состоится этот бой.
  • Тайсон Фьюри сейчас готовится к бою с россиянином.

Усик принял вызов Фьюри

По словам украинца, вероятнее всего, в следующем месяце он вернется на ринг.

Соперник? Не знаю. Мы готовимся, — откровенно признался Александр Усик.

На этом фоне непобедимый боксер подтвердил свою готовность встретиться с "цыганским королем".

Да, я хочу сразиться с Тайсоном Фьюри. Без проблем. Где может состояться бой? Саудовская Аравия, США, Польша — не имеет значения, — отметил украинец.

Как уже упоминалось ранее, Тайсон дважды терпел поражение от Усика, однако ни разу не хотел признать, что проиграл.

Несмотря на это, публичные фиаско заставили британца в очередной раз податься на пенсию.

Не так давно Фьюри объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру боксера и хочет получить третье сражение с украинцем.

Следующий бой он проведет против россиянина Арсланбека Махмудова 11 апреля в Великобритании.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Фьюри победит". Спенсер Браун прогнозирует поражение Усика
Спенсер Браун верит в победу своего подопечного
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик обратился к Владимиру Кличко с неожиданным предложением
Усик готов помочь Кличко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик нашел для себя идеального соперника
Усик может выйти в ринг с Уайлдером

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?