Я хочу биться с Тайсоном Фьюри — Усик

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) не только официально подтвердил, что планирует вернуться на ринг, но также добавил, что готов снова сразиться со своим бывшим соперником, британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Усик принял вызов Фьюри

По словам украинца, вероятнее всего, в следующем месяце он вернется на ринг.

Соперник? Не знаю. Мы готовимся, — откровенно признался Александр Усик. Поделиться

На этом фоне непобедимый боксер подтвердил свою готовность встретиться с "цыганским королем".

Да, я хочу сразиться с Тайсоном Фьюри. Без проблем. Где может состояться бой? Саудовская Аравия, США, Польша — не имеет значения, — отметил украинец. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, Тайсон дважды терпел поражение от Усика, однако ни разу не хотел признать, что проиграл.

Несмотря на это, публичные фиаско заставили британца в очередной раз податься на пенсию.

Не так давно Фьюри объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру боксера и хочет получить третье сражение с украинцем.