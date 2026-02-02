Я хочу биться с Тайсоном Фьюри — Усик

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) не только официально подтвердил, что планирует вернуться на ринг, но также добавил, что готов снова сразиться со своим бывшим соперником, британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
Главные тезисы
- Александр Усик признался, что ему не важно, где состоится этот бой.
- Тайсон Фьюри сейчас готовится к бою с россиянином.
Усик принял вызов Фьюри
По словам украинца, вероятнее всего, в следующем месяце он вернется на ринг.
На этом фоне непобедимый боксер подтвердил свою готовность встретиться с "цыганским королем".
Как уже упоминалось ранее, Тайсон дважды терпел поражение от Усика, однако ни разу не хотел признать, что проиграл.
Несмотря на это, публичные фиаско заставили британца в очередной раз податься на пенсию.
Не так давно Фьюри объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру боксера и хочет получить третье сражение с украинцем.
Следующий бой он проведет против россиянина Арсланбека Махмудова 11 апреля в Великобритании.
