Усик обратился к Владимиру Кличко с неожиданным предложением

Непобежденный украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) предложил легендарному боксеру Владимиру Кличко (64-5-0, 53 КО) свою помощь и услуги, если последний захочет подготовиться к возвращению в ринг.
Главные тезисы
- В сети обсуждают слухи о том, что Кличко может провести бой против Даниэля Дюбуа.
- В последний раз украинец выходил в ринг еще в апреле 2017 года.
Усик готов помочь Кличко
Редакция издания "Ready to Fight" решила поинтересоваться у Александра, что он думает о вероятном возвращении бывшего объединенного чемпиона хевивейта Владимира Кличко в большой бокс.
Что важно понимать, недавно сетью начали распространяться кадры тренировок Кличко. Именно поэтому у Усика спросили, возможен ли реванш Владимира с Фьюри.
Журналисты все же решили уточнить, что Усик ответит, если Кличко захочет поработать с его командой в Гандии.
Стоит обратить внимание на то, что Владимир Кличко (64-5, 53 КО) не выходил в ринг последние 9 лет. Тогда он потерпел поражение от Энтони Джошуа в 11 раунде.
