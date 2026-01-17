Усик обратился к Владимиру Кличко с неожиданным предложением

Непобежденный украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) предложил легендарному боксеру Владимиру Кличко (64-5-0, 53 КО) свою помощь и услуги, если последний захочет подготовиться к возвращению в ринг.

Усик готов помочь Кличко

Редакция издания "Ready to Fight" решила поинтересоваться у Александра, что он думает о вероятном возвращении бывшего объединенного чемпиона хевивейта Владимира Кличко в большой бокс.

Что важно понимать, недавно сетью начали распространяться кадры тренировок Кличко. Именно поэтому у Усика спросили, возможен ли реванш Владимира с Фьюри.

Я бы с большим удовольствием посмотрел этот реванш. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя. Александр Усик Трехкратный абсолютный чемпион

Журналисты все же решили уточнить, что Усик ответит, если Кличко захочет поработать с его командой в Гандии.

Если он позвонит по телефону, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз, - пообещал Александр.

Стоит обратить внимание на то, что Владимир Кличко (64-5, 53 КО) не выходил в ринг последние 9 лет. Тогда он потерпел поражение от Энтони Джошуа в 11 раунде.