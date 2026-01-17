Усик обратился к Владимиру Кличко с неожиданным предложением
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик обратился к Владимиру Кличко с неожиданным предложением

Усик готов помочь Кличко
Читати українською

Непобежденный украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) предложил легендарному боксеру Владимиру Кличко (64-5-0, 53 КО) свою помощь и услуги, если последний захочет подготовиться к возвращению в ринг.

Главные тезисы

  • В сети обсуждают слухи о том, что Кличко может провести бой против Даниэля Дюбуа.
  • В последний раз украинец выходил в ринг еще в апреле 2017 года.

Усик готов помочь Кличко

Редакция издания "Ready to Fight" решила поинтересоваться у Александра, что он думает о вероятном возвращении бывшего объединенного чемпиона хевивейта Владимира Кличко в большой бокс.

Что важно понимать, недавно сетью начали распространяться кадры тренировок Кличко. Именно поэтому у Усика спросили, возможен ли реванш Владимира с Фьюри.

Я бы с большим удовольствием посмотрел этот реванш. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя.

Александр Усик

Александр Усик

Трехкратный абсолютный чемпион

Журналисты все же решили уточнить, что Усик ответит, если Кличко захочет поработать с его командой в Гандии.

Если он позвонит по телефону, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз, - пообещал Александр.

Стоит обратить внимание на то, что Владимир Кличко (64-5, 53 КО) не выходил в ринг последние 9 лет. Тогда он потерпел поражение от Энтони Джошуа в 11 раунде.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Я побил Усика дважды". Фьюри хочет трилогии с непобедимым украинцем
Фьюри снова мечтает о реванше
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик не захотел сразиться с юным звездным боксером — инсайдеры
Что известно о планах Усика
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Фьюри победит". Спенсер Браун прогнозирует поражение Усика
Спенсер Браун верит в победу своего подопечного

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?