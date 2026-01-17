Усик звернувся до Володимира Кличка з неочікуваною пропозицією

Непереможений український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) запропонував легендарному боксеру Володимиру Кличку (64-5-0, 53 КО) свою допомогу та послуги, якщо останній захоче підготуватися до повернення в ринг.

Усик готовий допомогти Кличку

Редакція видання “Ready to Fight” вирішила поцікавитися в Олександра, що він думає про ймовірне повернення колишнього об’єднаного чемпіона хевівейту Володимира Кличка у великий бокс.

Що важливо розуміти, не так давно мережею почали ширитися кадри тренувань Кличка. Саме тому в Усика запитали, чи можливий реванш Володимира із Ф’юрі.

Я б із величезним задоволенням подивився цей реванш. Але даю 70%, що Володимир тренується лише для себе. Олександр Усик Триразовий абсолютний чемпіон

Журналісти все ж виршили уточнити, що відповість Усик, якщо Кличко захоче попрацювати з його командою в Гандії.

Якщо він зателефонує, я особисто поїду до нього, привезу в табір і зроблю все можливе, щоб допомогти йому вийти в ринг ще раз, — пообіцяв Олександр. Поширити

Варто звернути увагу на те, що Володимир Кличко (64-5, 53 КО) не виходив у ринг останні 9 років. Тоді він зазнав поразки від Ентоні Джошуа в 11 раунді.