Усик звернувся до Володимира Кличка з неочікуваною пропозицією

Непереможений український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) запропонував легендарному боксеру Володимиру Кличку (64-5-0, 53 КО) свою допомогу та послуги, якщо останній захоче підготуватися до повернення в ринг.
Головні тези:
- У мережі обговорюють чутки про те, що Кличко може провести бій проти Даніеля Дюбуа.
- Востаннє українець виходив у ринг ще у квітні 2017 року.
Усик готовий допомогти Кличку
Редакція видання “Ready to Fight” вирішила поцікавитися в Олександра, що він думає про ймовірне повернення колишнього об’єднаного чемпіона хевівейту Володимира Кличка у великий бокс.
Що важливо розуміти, не так давно мережею почали ширитися кадри тренувань Кличка. Саме тому в Усика запитали, чи можливий реванш Володимира із Ф’юрі.
Журналісти все ж виршили уточнити, що відповість Усик, якщо Кличко захоче попрацювати з його командою в Гандії.
Варто звернути увагу на те, що Володимир Кличко (64-5, 53 КО) не виходив у ринг останні 9 років. Тоді він зазнав поразки від Ентоні Джошуа в 11 раунді.
