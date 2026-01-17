Усик звернувся до Володимира Кличка з неочікуваною пропозицією
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик звернувся до Володимира Кличка з неочікуваною пропозицією

Усик готовий допомогти Кличку

Непереможений український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) запропонував легендарному боксеру Володимиру Кличку (64-5-0, 53 КО) свою допомогу та послуги, якщо останній захоче підготуватися до повернення в ринг.

Головні тези:

  • У мережі обговорюють чутки про те, що Кличко може провести бій проти Даніеля Дюбуа.
  •  Востаннє українець виходив у ринг ще у квітні 2017 року.

Усик готовий допомогти Кличку

Редакція видання “Ready to Fight” вирішила поцікавитися в Олександра, що він думає про ймовірне повернення колишнього об’єднаного чемпіона хевівейту Володимира Кличка у великий бокс.

Що важливо розуміти, не так давно мережею почали ширитися кадри тренувань Кличка. Саме тому в Усика запитали, чи можливий реванш Володимира із Ф’юрі.

Я б із величезним задоволенням подивився цей реванш. Але даю 70%, що Володимир тренується лише для себе.

Олександр Усик

Олександр Усик

Триразовий абсолютний чемпіон

Журналісти все ж виршили уточнити, що відповість Усик, якщо Кличко захоче попрацювати з його командою в Гандії.

Якщо він зателефонує, я особисто поїду до нього, привезу в табір і зроблю все можливе, щоб допомогти йому вийти в ринг ще раз, — пообіцяв Олександр.

Варто звернути увагу на те, що Володимир Кличко (64-5, 53 КО) не виходив у ринг останні 9 років. Тоді він зазнав поразки від Ентоні Джошуа в 11 раунді.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Я побив Усика двічі". Ф'юрі хоче трилогії з непереможним українцем
Ф'юрі знову мріє про реванш
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик не захотів битися з юним зірковим боксером — інсайдери
Що відомо про плани Усика
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Фʼюрі переможе". Спенсер Браун прогнозує поразку Усика
Спенсер Браун вірить у перемогу свого підопічного

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?