Усик нашел для себя идеального соперника
Усик нашел для себя идеального соперника

Усик может выйти в ринг с Уайлдером
Деонтей Уайлдер имеет полное право претендовать на чемпионский пояс, принадлежащий непобедимому украинскому абсолюту Александру Усику. С заявлением на этот счет выступил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Главные тезисы

  • Александр Усик намерен провести бой в Соединенных Штатах.
  • Бой между Усиком и Уайлдером может стать финальным поединком для украинца.

Усик может выйти в ринг с Уайлдером

Что важно понимать, украинский боксер подал запрос на проведение добровольной защиты титула против любого соперника по топ-15 рейтингу WBC.

Вайлдер, который сейчас находится на 13 позиции, полностью отвечает критериям отбора.

По словам самого Усика, он оценивает потенциальное сражение с таким достойным соперником как финальный штрих к своему наследию.

Абсолют планирует провести это сражение в Соединенных Штатах — впервые за последние 7 лет.

Украинский боксер объяснил свой выбор желанием закрыть гештальт в противостоянии с лидерами супертяжелого веса последнего десятилетия.

В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Я дважды победил Джошуа, дважды победил Фьюри, и остался только один непобедимый мной — Уайлдер, — подчеркнул Александр Усик, добавив, что этот поединок представляет для него прежде всего спортивный интерес.

