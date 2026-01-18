Усик нашел для себя идеального соперника

Деонтей Уайлдер имеет полное право претендовать на чемпионский пояс, принадлежащий непобедимому украинскому абсолюту Александру Усику. С заявлением на этот счет выступил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Усик может выйти в ринг с Уайлдером

Что важно понимать, украинский боксер подал запрос на проведение добровольной защиты титула против любого соперника по топ-15 рейтингу WBC.

Вайлдер, который сейчас находится на 13 позиции, полностью отвечает критериям отбора.

По словам самого Усика, он оценивает потенциальное сражение с таким достойным соперником как финальный штрих к своему наследию.

Абсолют планирует провести это сражение в Соединенных Штатах — впервые за последние 7 лет.

Украинский боксер объяснил свой выбор желанием закрыть гештальт в противостоянии с лидерами супертяжелого веса последнего десятилетия.