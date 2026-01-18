Усик нашел для себя идеального соперника

Деонтей Уайлдер имеет полное право претендовать на чемпионский пояс, принадлежащий непобедимому украинскому абсолюту Александру Усику. С заявлением на этот счет выступил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
Главные тезисы
- Александр Усик намерен провести бой в Соединенных Штатах.
- Бой между Усиком и Уайлдером может стать финальным поединком для украинца.
Усик может выйти в ринг с Уайлдером
Что важно понимать, украинский боксер подал запрос на проведение добровольной защиты титула против любого соперника по топ-15 рейтингу WBC.
Вайлдер, который сейчас находится на 13 позиции, полностью отвечает критериям отбора.
По словам самого Усика, он оценивает потенциальное сражение с таким достойным соперником как финальный штрих к своему наследию.
Абсолют планирует провести это сражение в Соединенных Штатах — впервые за последние 7 лет.
Украинский боксер объяснил свой выбор желанием закрыть гештальт в противостоянии с лидерами супертяжелого веса последнего десятилетия.
