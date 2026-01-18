Усик відшукав для себе ідеального суперника

Деонтей Вайлдер має повне право претендувати на чемпіонський пояс, що належить непереможному українському абсолюту Олександру Усику. З заявою з цього приводу виступив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.
Головні тези:
- Олександр Усик планує провести бій у Сполучених Штатах
- Бій між Усиком та Вайлдером може стати фінальним поєдинком для українця.
Усик може вийти у ринг з Вайлдером
Що важливо розуміти, український боксер подав запит на проведення добровільного захисту титулу проти будь-якого суперника з топ-15 рейтингу WBC.
Вайлдер, який наразі знаходиться на 13 позиції, повністю відповідає критеріям відбору.
За словами самого Усика, він оцінює потенційний бій з таким гідним суперником як фінальний штрих до своєї спадщини.
Абсолют планує провести цей бій у Сполучених Штатах — вперше за останні 7 років.
Український боксер пояснив свій вибір бажанням закрити гештальт у протистоянні з лідерами суперважкої ваги останнього десятиліття.
