Усик відшукав для себе ідеального суперника

Деонтей Вайлдер має повне право претендувати на чемпіонський пояс, що належить непереможному українському абсолюту Олександру Усику. З заявою з цього приводу виступив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

Усик може вийти у ринг з Вайлдером

Що важливо розуміти, український боксер подав запит на проведення добровільного захисту титулу проти будь-якого суперника з топ-15 рейтингу WBC.

Вайлдер, який наразі знаходиться на 13 позиції, повністю відповідає критеріям відбору.

За словами самого Усика, він оцінює потенційний бій з таким гідним суперником як фінальний штрих до своєї спадщини.

Абсолют планує провести цей бій у Сполучених Штатах — вперше за останні 7 років.

Український боксер пояснив свій вибір бажанням закрити гештальт у протистоянні з лідерами суперважкої ваги останнього десятиліття.