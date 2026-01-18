Усик відшукав для себе ідеального суперника
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик відшукав для себе ідеального суперника

Усик може вийти у ринг з Вайлдером

Деонтей Вайлдер має повне право претендувати на чемпіонський пояс, що належить непереможному українському абсолюту Олександру Усику. З заявою з цього приводу виступив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

Головні тези:

  • Олександр Усик планує провести бій у Сполучених Штатах
  • Бій між Усиком та Вайлдером може стати фінальним поєдинком для українця.

Усик може вийти у ринг з Вайлдером

Що важливо розуміти, український боксер подав запит на проведення добровільного захисту титулу проти будь-якого суперника з топ-15 рейтингу WBC.

Вайлдер, який наразі знаходиться на 13 позиції, повністю відповідає критеріям відбору.

За словами самого Усика, він оцінює потенційний бій з таким гідним суперником як фінальний штрих до своєї спадщини.

Абсолют планує провести цей бій у Сполучених Штатах — вперше за останні 7 років.

Український боксер пояснив свій вибір бажанням закрити гештальт у протистоянні з лідерами суперважкої ваги останнього десятиліття.

У "великій трійці" були Джошуа, Ф'юрі і Вайлдер. Я двічі переміг Джошуа, двічі переміг Ф'юрі, і залишився тільки один непереможений мною — Вайлдер, — наголосив Олександр Усик, додавши, що цей поєдинок представляє для нього насамперед спортивний інтерес.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик не захотів битися з юним зірковим боксером — інсайдери
Що відомо про плани Усика
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Фʼюрі переможе". Спенсер Браун прогнозує поразку Усика
Спенсер Браун вірить у перемогу свого підопічного

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?