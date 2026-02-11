Усик пропонує фанатам обрати йому наступного суперника

Непереможний український абсолют Олександр Усик звернувся до всіх своїх шанувальників із вкрай неочікуваною пропозицією. Боксер поцікавився у фанатів, з ким би вони хотіли побачити його наступний бій.
Головні тези:
- Поки лідером фанатських симпатій залишається Фабіо Вордлі.
- Голосування триває, тому ви ще можете змінити його результат.
Усик розпочав цікаве голосування
Непереможний боксер (24-0, 15 КО) вигадав незвичний спосіб, щоб обрати для себе нового суперника.
Олександр Усик запустив опитування у своєму Telegram-каналі.
Українець обрав для голосування чотирьох колег по рингу, а саме:
Фабіо Вордлі,
Джозефа Паркера,
Енді Руїза,
Агіта Кабаєла.
Станом на 15:00 11 лютого лідирує саме Фабіо Вордлі, а на другій позиції фанатських уподобань розмістився Агіт Кабаєл.
Не так вже є багато шанувальників зацікавлені у бою Усика з Паркером та Руїзом.
Однак ситуація ще може змінитися, адже головування триває. Поки його учасниками стали близько 3 тисяч осіб.
Фанати одразу звернули увагу на те, що у цей список Усик чомусь не додав Деонтея Вайлдера.
Як відомо, останній уже за два місяці буде битися проти Дерека Чісори у Британії.
Промоутер Френк Воррен офіційно підтвердив, що переможець протистояння може вийти на титульний двобій проти Усика.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-