Усик пропонує фанатам обрати йому наступного суперника

Непереможний український абсолют Олександр Усик звернувся до всіх своїх шанувальників із вкрай неочікуваною пропозицією. Боксер поцікавився у фанатів, з ким би вони хотіли побачити його наступний бій.

Усик розпочав цікаве голосування

Непереможний боксер (24-0, 15 КО) вигадав незвичний спосіб, щоб обрати для себе нового суперника.

Олександр Усик запустив опитування у своєму Telegram-каналі.

Українець обрав для голосування чотирьох колег по рингу, а саме:

Фабіо Вордлі, Джозефа Паркера, Енді Руїза, Агіта Кабаєла.

Станом на 15:00 11 лютого лідирує саме Фабіо Вордлі, а на другій позиції фанатських уподобань розмістився Агіт Кабаєл.

Не так вже є багато шанувальників зацікавлені у бою Усика з Паркером та Руїзом.

Однак ситуація ще може змінитися, адже головування триває. Поки його учасниками стали близько 3 тисяч осіб.

Фанати одразу звернули увагу на те, що у цей список Усик чомусь не додав Деонтея Вайлдера.

Як відомо, останній уже за два місяці буде битися проти Дерека Чісори у Британії.