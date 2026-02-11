Усик предлагает фанатам выбрать ему следующего соперника

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик обратился ко всем своим поклонникам с крайне неожиданным предложением. Боксер поинтересовался у фанатов, с кем они хотели бы увидеть его следующий бой.

Усик начал интересное голосование

Непобедимый боксер (24-0, 15 КО) придумал необычный способ, чтобы выбрать для себя нового соперника.

Александр Усик запустил опрос в своем Telegram-канале.

Украинец выбрал для голосования четырех коллег по рингу, а именно:

Фабио Вордли, Джозефа Паркера, Энди Руиза, Агита Кабаела.

По состоянию на 15.00 11 февраля лидирует именно Фабио Вордли, а на второй позиции фанатских предпочтений разместился Агит Кабаел.

Не так уж много поклонников заинтересованы в бою Усика с Паркером и Руизом.

Однако ситуация еще может измениться, ведь голосование продолжается. Пока его участниками стали около 3 тысяч человек.

Фанаты сразу обратили внимание, что в этот список Усик почему-то не добавил Деонтея Уайлдера.

Как известно, последний уже через два месяца будет биться против Дерека Чисоры в Британии.