Усик предлагает фанатам выбрать ему следующего соперника

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик обратился ко всем своим поклонникам с крайне неожиданным предложением. Боксер поинтересовался у фанатов, с кем они хотели бы увидеть его следующий бой.
Главные тезисы
- Пока лидером фанатских симпатий остается Фабио Уордли.
- Голосование продолжается, поэтому вы можете изменить его результат.
Усик начал интересное голосование
Непобедимый боксер (24-0, 15 КО) придумал необычный способ, чтобы выбрать для себя нового соперника.
Александр Усик запустил опрос в своем Telegram-канале.
Украинец выбрал для голосования четырех коллег по рингу, а именно:
Фабио Вордли,
Джозефа Паркера,
Энди Руиза,
Агита Кабаела.
По состоянию на 15.00 11 февраля лидирует именно Фабио Вордли, а на второй позиции фанатских предпочтений разместился Агит Кабаел.
Не так уж много поклонников заинтересованы в бою Усика с Паркером и Руизом.
Однако ситуация еще может измениться, ведь голосование продолжается. Пока его участниками стали около 3 тысяч человек.
Фанаты сразу обратили внимание, что в этот список Усик почему-то не добавил Деонтея Уайлдера.
Как известно, последний уже через два месяца будет биться против Дерека Чисоры в Британии.
Промоутер Фрэнк Уоррен официально подтвердил, что победитель противостояния может выйти на титульный поединок против Усика.
