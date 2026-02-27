Усик проведет следующий бой против кикбоксера Верховена

Стал известен соперник Александра Усика в боксерском поединке.

Усик сразится с Верховеном

Чемпион WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) следующий бой проведет нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Об этом сообщает Ring Magazine.

Бой состоится 23 мая Гизи, Египет. На кону будет стоять титул WBC в тяжелом весе. Трансляция будет доступна на DAZN.

36-летний Верховен в 2025 году покинул кикбоксерский промоушн Glory. Он был чемпионом этой организации 12 лет. В июне прошлого года нидерландец защитил титул, победив россиянина Артема Вахитова.

Единственный боксерский поединок он провел в 2014 году, когда нокаутировал малоизвестного венгра Яноша Финфера.

В последний раз Усик выходил на ринг в июле 2025-го, когда во второй раз победил британца Даниэля Дюбуа.

Ранее украинский боксер отказался от пояса WBO, обладателем которого стал британец Фабио Уордли, выразив желание подраться с Деонтеем Уайлдером. Правда, "Бронзовый бомбардировщик" в своем следующем поединке встретится с Дереком Чисорой. Противостояние состоится 4 апреля 2026 в Лондоне.