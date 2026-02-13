WBC объявила имя нового соперника Александра Усика

А Кабаел провел защиту титула и теперь может провести еще один бой, если хочет, или просто ждать, пока сразится Александр, а затем провести обязательную защиту с Александром Усиком. Кабаел был недоступен, поскольку у него было запланировано сражение в январе, — объяснил Маурисио Сулейман.