WBC объявила имя нового соперника Александра Усика

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал непобедимого украинского абсолюта Александра Усика (24-0, 15 КО) провести защиту титула против временного чемпиона организации Агита Кабаела (27-0, 19 КО).
Главные тезисы
- Агит Кабаел — немецкий профессиональный боксер, временный чемпион WBC.
- Недавно Усик публично намекал, что может выйти в ринг с немцем.
Кабаел будет сражаться с Усиком
С заявлением на этот счет уже выступил президент WBC Маурисио Сулейман.
По словам последнего, украинский боксер запросил добровольную защиту титула — ее одобрили.
Что важно понимать, в общем это привычная практика в мире бокса.
Сам Александр Усик на такое развитие событий пока никак не отреагировал.
