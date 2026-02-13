WBC объявила имя нового соперника Александра Усика
WBC объявила имя нового соперника Александра Усика

Усик
Читати українською
Источник:  The Ring

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал непобедимого украинского абсолюта Александра Усика (24-0, 15 КО) провести защиту титула против временного чемпиона организации Агита Кабаела (27-0, 19 КО).

Главные тезисы

  • Агит Кабаел — немецкий профессиональный боксер, временный чемпион WBC.
  • Недавно Усик публично намекал, что может выйти в ринг с немцем.

Кабаел будет сражаться с Усиком

С заявлением на этот счет уже выступил президент WBC Маурисио Сулейман.

По словам последнего, украинский боксер запросил добровольную защиту титула — ее одобрили.

А Кабаел провел защиту титула и теперь может провести еще один бой, если хочет, или просто ждать, пока сразится Александр, а затем провести обязательную защиту с Александром Усиком. Кабаел был недоступен, поскольку у него было запланировано сражение в январе, — объяснил Маурисио Сулейман.

На этом фоне украинский боксер попросил разрешения на добровольную защиту титула.

Что важно понимать, в общем это привычная практика в мире бокса.

Ему предоставили такую возможность, и следующим он должен провести бой с временным чемпионом. Это официальное решение, — подчеркнул Маурисио Сулейман.

Сам Александр Усик на такое развитие событий пока никак не отреагировал.

