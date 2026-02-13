WBC оголосила ім'я нового суперника Олександра Усика

Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала непереможного українського абсолюта Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести захист титулу проти тимчасового чемпіона організації Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).
Головні тези:
- Агіт Кабаєл — німецький професійний боксер, “тимчасовий” чемпіон WBC.
- Нещодавно Усик публічно натякав, що може вийти у ринг з німцем.
Кабаєл буде битися з Усиком
З заявою з цього приводу вже виступив президент WBC Маурісіо Сулейман.
За словами останнього, український боксер запросив добровільний захист титулу — його схвалили.
Що важливо розуміти, загалом це є звичною практикою у світі боксу.
Сам Олександр Усик на такий розвиток подій поки жодним чином не відреагував.
