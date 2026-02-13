WBC оголосила ім'я нового суперника Олександра Усика
WBC оголосила ім'я нового суперника Олександра Усика

Усик
Джерело:  The Ring

Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала непереможного українського абсолюта Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести захист титулу проти тимчасового чемпіона організації Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Головні тези:

  • Агіт Кабаєл — німецький професійний боксер, “тимчасовий” чемпіон WBC.
  • Нещодавно Усик публічно натякав, що може вийти у ринг з німцем.

Кабаєл буде битися з Усиком

З заявою з цього приводу вже виступив президент WBC Маурісіо Сулейман.

За словами останнього, український боксер запросив добровільний захист титулу — його схвалили.

А Кабаєл провів захист титулу і тепер може провести ще один бій, якщо хоче, або просто чекати, поки битиметься Олександр, а потім провести обов'язковий захист з Олександром Усиком. Кабаєл був недоступний, оскільки в нього був запланований бій у січні, — пояснив Маурісіо Сулейман.

На цьому тлі український боксер попросив дозволу на добровільний захист титулу.

Що важливо розуміти, загалом це є звичною практикою у світі боксу.

Йому надали таку можливість, і наступним він має провести бій із тимчасовим чемпіоном. Це офіційне рішення, — наголосив Маурісіо Сулейман.

Сам Олександр Усик на такий розвиток подій поки жодним чином не відреагував.

