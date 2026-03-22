Усик розкрив нюанси підготовки до бою з Верхувеном
Джерело:  Суспільне. Спорт

Непереможний український абсолют Олександр Усик відверто зізнався, що він кожного свого суперника вважає гідним того, щоб дуже серйозно готуватися до поєдинку з ним. Ріко Верхувен не є винятком з цього правила.

Головні тези:

  • Це бій офіційно санкціонувала Всесвітня боксерська рада (WBC). 
  • Турнір запланований в Єгипті, однак локація все ще може змінитися.

Усик активно готується до нового бою

За словами українського чемпіона, підготовка до кожного поєдинку не змінюється і залишається дуже серйозною.

Що важливо розуміти, Ріко Верхувен — голландський кікбоксер важкої вагової категорії, який виступає на професійному рівні останні 22 роки.

З Усиком вони зустрінуться уже в травні 2026 року в Єгипті.

Як зазначив український боксер, він не припиняє тренуватися "проти себе" навіть тоді, коли дуже сильно хочеться відпочити.

Серйозна підготовка, тренуємося, у нас немає якогось послаблення, що, наприклад, бігали 10 км, а тепер 5 км — ні, бігали 10 км, а тепер 11 км. Підготовка йде повним ходом, єдине — сьогодні у мене була просто ходьба. Але це теж корисно для серця, для ніг, для позавчорашніх тренувань. Бо хто ми такі, щоб пропускати день ніг, — пожартував Олександр Усик.

