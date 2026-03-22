Усик розкрив нюанси підготовки до бою з Верхувеном

Непереможний український абсолют Олександр Усик відверто зізнався, що він кожного свого суперника вважає гідним того, щоб дуже серйозно готуватися до поєдинку з ним. Ріко Верхувен не є винятком з цього правила.
Головні тези:
- Це бій офіційно санкціонувала Всесвітня боксерська рада (WBC).
- Турнір запланований в Єгипті, однак локація все ще може змінитися.
Усик активно готується до нового бою
За словами українського чемпіона, підготовка до кожного поєдинку не змінюється і залишається дуже серйозною.
Що важливо розуміти, Ріко Верхувен — голландський кікбоксер важкої вагової категорії, який виступає на професійному рівні останні 22 роки.
З Усиком вони зустрінуться уже в травні 2026 року в Єгипті.
Як зазначив український боксер, він не припиняє тренуватися "проти себе" навіть тоді, коли дуже сильно хочеться відпочити.
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-