Усик назвав своїх останніх трьох суперників
Усик готується до трьох фінальних поєдинків
Джерело:  online.ua

Непереможний український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) офіційно підтвердив журналістам, що має намір провести ще три поєдинки у професійному боксі, а потім остаточно завершить кар’єру.

Головні тези:

  • Наступні суперники Усика: Рік Верховен, Фабіо Вордлі та Тайсон Ф’юрі.
  • Такий неочікуваний вибір спровокував шквал дискусій серед фанатів у соцмережах.

Український чемпіон чітко дав зрозуміти, що на його наступний бій залишилося чекати лічені місяці.

Він запланований на 23 травня в Гізі (Єгипет) — першим суперником Усика стане кікбоксер Рік Верховен.

Другий — переможець зустрічі Даніель Дюбуа — Фабіо Вордлі.

Що стосується фінального бою, то він відбудеться проти Тайсона Ф’юрі.

Варто звернути увагу на те, що заява Усика спровокувала шквал дискусій серед шанувальників боксера у соціальних мережах.

Фанати докоряють чемпіону за вибір суперників і звинувачують у тому, що він уникає боїв із топпретендентами, такими як Мозес Ітаума та Агіт Кабаєл.

Найбільше питань викликає поєдинок із кікбоксером Верховеном, який, мовляв, має цілком прогнозований фінал.

Усик, який двічі зустрічався в ринзі з Дюбуа та Ф’юрі, зазначив, що ці три бої стануть фінальними у його кар’єрі.

