Усик назвав своїх останніх трьох суперників

Непереможний український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) офіційно підтвердив журналістам, що має намір провести ще три поєдинки у професійному боксі, а потім остаточно завершить кар’єру.

Усик готується до трьох фінальних поєдинків

Український чемпіон чітко дав зрозуміти, що на його наступний бій залишилося чекати лічені місяці.

Він запланований на 23 травня в Гізі (Єгипет) — першим суперником Усика стане кікбоксер Рік Верховен.

Другий — переможець зустрічі Даніель Дюбуа — Фабіо Вордлі.

Що стосується фінального бою, то він відбудеться проти Тайсона Ф’юрі.

Oleksandr Usyk outlines his “last 3 fights” 👀#InsideTheRing | Latest episode available on DAZN 📺 pic.twitter.com/zdbvpfvgmy — InsideRingShow (@InsideRingShow) March 10, 2026

Варто звернути увагу на те, що заява Усика спровокувала шквал дискусій серед шанувальників боксера у соціальних мережах.

Фанати докоряють чемпіону за вибір суперників і звинувачують у тому, що він уникає боїв із топпретендентами, такими як Мозес Ітаума та Агіт Кабаєл.

Найбільше питань викликає поєдинок із кікбоксером Верховеном, який, мовляв, має цілком прогнозований фінал.