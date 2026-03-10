Усик назвав своїх останніх трьох суперників

Непереможний український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) офіційно підтвердив журналістам, що має намір провести ще три поєдинки у професійному боксі, а потім остаточно завершить кар’єру.
Головні тези:
- Наступні суперники Усика: Рік Верховен, Фабіо Вордлі та Тайсон Ф’юрі.
- Такий неочікуваний вибір спровокував шквал дискусій серед фанатів у соцмережах.
Усик готується до трьох фінальних поєдинків
Український чемпіон чітко дав зрозуміти, що на його наступний бій залишилося чекати лічені місяці.
Він запланований на 23 травня в Гізі (Єгипет) — першим суперником Усика стане кікбоксер Рік Верховен.
Другий — переможець зустрічі Даніель Дюбуа — Фабіо Вордлі.
Що стосується фінального бою, то він відбудеться проти Тайсона Ф’юрі.
Варто звернути увагу на те, що заява Усика спровокувала шквал дискусій серед шанувальників боксера у соціальних мережах.
Фанати докоряють чемпіону за вибір суперників і звинувачують у тому, що він уникає боїв із топпретендентами, такими як Мозес Ітаума та Агіт Кабаєл.
Найбільше питань викликає поєдинок із кікбоксером Верховеном, який, мовляв, має цілком прогнозований фінал.
Усик, який двічі зустрічався в ринзі з Дюбуа та Ф’юрі, зазначив, що ці три бої стануть фінальними у його кар’єрі.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-