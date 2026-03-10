Усик назвал своих последних трех соперников

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) официально подтвердил журналистам, что намерен провести еще три поединка в профессиональном боксе, а затем окончательно завершить карьеру.

Усик готовится к трем финальным поединкам

Украинский чемпион четко дал понять, что его следующий бой осталось ждать считанные месяцы.

Он запланирован на 23 мая в Гизе (Египет) — первым соперником Усика станет кикбоксер Рик Верховен.

Второй — победитель встречи Даниэль Дюбуа — Фабио Вордли.

Что касается финального боя, то он состоится против Тайсона Фьюри.

Следует обратить внимание на то, что заявление Усика спровоцировало шквал дискуссий среди поклонников боксера в социальных сетях.

Фанаты упрекают чемпиона в выборе соперников и обвиняют в том, что он избегает боев с топпретендентами, такими как Мозес Итаума и Агит Кабаел.

Больше всего вопросов вызывает поединок с кикбоксером Верховеном, у которого, мол,вполне прогнозируемый финал.