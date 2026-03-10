Усик назвал своих последних трех соперников

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) официально подтвердил журналистам, что намерен провести еще три поединка в профессиональном боксе, а затем окончательно завершить карьеру.
Главные тезисы
- Следующие соперники Усика: Рик Верховен, Фабио Вордли и Тайсон Фьюри.
- Такой неожиданный выбор спровоцировал шквал дискуссий среди фанатов в соцсетях.
Усик готовится к трем финальным поединкам
Украинский чемпион четко дал понять, что его следующий бой осталось ждать считанные месяцы.
Он запланирован на 23 мая в Гизе (Египет) — первым соперником Усика станет кикбоксер Рик Верховен.
Второй — победитель встречи Даниэль Дюбуа — Фабио Вордли.
Что касается финального боя, то он состоится против Тайсона Фьюри.
Следует обратить внимание на то, что заявление Усика спровоцировало шквал дискуссий среди поклонников боксера в социальных сетях.
Фанаты упрекают чемпиона в выборе соперников и обвиняют в том, что он избегает боев с топпретендентами, такими как Мозес Итаума и Агит Кабаел.
Больше всего вопросов вызывает поединок с кикбоксером Верховеном, у которого, мол,вполне прогнозируемый финал.
Усик, который дважды встречался на ринге из Дюбуа и Фьюри, отметил, что эти три боя станут финальными в его карьере.
