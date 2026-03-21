"Їдемо до Києва з Ентоні Джошуа". Усик повідомив неочікувану новину — відео

Непереможний український абсолют Олександр Усик та жива легенда британського боксу Ентоні Джошуа разом приїхали до Києва. Наш чемпіон уже розкрив мету цього несподіваного візиту до столиці.

Усик та Джошуа вже в Києві — що відомо

Їдемо до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць, — написав український боксер ввечері 20 березня. Поширити

Усик чітко дав зрозуміти фанатам, що повертається в Україну "не просто так".

Going to Kyiv with @anthonyjoshua.

Already planning a little tour around the city. Excited to show some of my favorite spots!#BoxingLife #UsykJoshua pic.twitter.com/AbCzdoMqKR — Oleksandr Usyk (@usykaa) March 20, 2026

За словами українського абсолюта, 21 березня запланований вечір професійного боксу "Rising Stars" від Usyk17.promotions.

Звісно, я не можу пропустити таку подію, навіть попри те, що тренування йдуть повним ходом, а підготовка до травневого бою набирає обертів. Саме тут з’являються нові імена і починається їхня велика подорож. Буде гучно. Буде запально. І, безперечно, незабутньо, — пообіцяв Усик. Поширити

Він також додав, що провів невеличку екскурсію для британського гостя, під час якої розповідав про українську культуру та знайомив його з нашими національними стравами.