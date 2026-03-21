"Їдемо до Києва з Ентоні Джошуа". Усик повідомив неочікувану новину — відео
Непереможний український абсолют Олександр Усик та жива легенда британського боксу Ентоні Джошуа разом приїхали до Києва. Наш чемпіон уже розкрив мету цього несподіваного візиту до столиці.

Головні тези:

  • 21 березня відбудеться вечір професійного боксу "Rising Stars" від Usyk17.promotions.
  • Усик уже встиг розповісти Ентоні Джошуа про українську культуру.

Усик та Джошуа вже в Києві — що відомо

Їдемо до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць, — написав український боксер ввечері 20 березня.

Усик чітко дав зрозуміти фанатам, що повертається в Україну "не просто так".

За словами українського абсолюта, 21 березня запланований вечір професійного боксу "Rising Stars" від Usyk17.promotions.

Звісно, я не можу пропустити таку подію, навіть попри те, що тренування йдуть повним ходом, а підготовка до травневого бою набирає обертів. Саме тут з’являються нові імена і починається їхня велика подорож. Буде гучно. Буде запально. І, безперечно, незабутньо, — пообіцяв Усик.

Він також додав, що провів невеличку екскурсію для британського гостя, під час якої розповідав про українську культуру та знайомив його з нашими національними стравами.

