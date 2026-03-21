"Едем в Киев с Энтони Джошуа". Усик сообщил неожиданную новость — видео
Источник:  online.ua

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик и живая легенда британского бокса Энтони Джошуа вместе приехали в Киев. Наш чемпион уже раскрыл цель этого неожиданного визита в столицу.

Главные тезисы

  • 21 марта состоится вечер профессионального бокса "Rising Stars" от Usyk17.promotions.
  • Усик уже успел рассказать Энтони Джошуа об украинской культуре.

Усик и Джошуа уже в Киеве — что известно

Едем в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест, — написал украинский боксер вечером 20 марта.

Усик четко дал понять, что возвращается в Киев "не просто так".

По словам украинского абсолюта, 21 марта запланирован вечер профессионального бокса Rising Stars от Usyk17.promotions.

Конечно, я не могу пропустить такое событие, даже несмотря на то, что тренировки идут полным ходом, а подготовка к майскому бою набирает обороты. Именно здесь появляются новые имена и начинается их большое путешествие. Будет громко. Будет ярко. И, конечно, незабываемо, — пообещал Усик.

Он также добавил, что провел небольшую экскурсию для британского гостя, во время которой рассказывал об украинской культуре и знакомил его с нашими национальными блюдами.

