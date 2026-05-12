Усик может потерять титул The Ring из-за Дюбуа

Источник:  The Ring

Новый чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) смог в конце концов занять первое место в рейтинге The Ring. Это означает, что он является главным претендентом на титул The Ring, которым владеет непобедимый украинский абсолют Александр Усик.

Главные тезисы

  • Дюбуа уже объявил о готовности провести реванш против Вордли.
  • 23 мая Усик проведет добровольную защиту титула WBC против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Дюбуа нацелился на титул Усик

Спортивные журналисты обращают внимание на то, что британский профессиональный боксер поднялся в списке лучших среди сверхтяжелого веса.

Что важно понимать, это произошло после недавней победы над Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО).

Ни для кого не секрет, что чемпионским титулом The Ring продолжает владеть непобедимый украинский абсолют Александр Усик.

В тройке претендентов на пояс также находятся немец Агит Кабаэл и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри.

Фабио Вордли после поражения от Дюбуа переместился в рейтинге на четвертое место.

Рейтинг The Ring в тяжелом весе

  • Чемпион — Александр Усик

  • 1. Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО)

  • 2. Агит Кабаел (27-0, 19 КО)

  • 3. Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО)

  • 4. Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО)

  • 5. Филипп Хргович (19-1, 14 КО)

  • 6. Мозес Итаума (14-0, 12 КО)

  • 7. Эфе Аджагба (21-1-1, 15 КО)

  • 8. Ричард Торрез-младший (14-0, 12 КО)

  • 9. Мурат Гассиев (33-2, 26 КО)

  • 10. Джастис Гуни (13-1, 7 КО)

