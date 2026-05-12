Усик может потерять титул The Ring из-за Дюбуа

Новый чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) смог в конце концов занять первое место в рейтинге The Ring. Это означает, что он является главным претендентом на титул The Ring, которым владеет непобедимый украинский абсолют Александр Усик.
Главные тезисы
- Дюбуа уже объявил о готовности провести реванш против Вордли.
- 23 мая Усик проведет добровольную защиту титула WBC против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Дюбуа нацелился на титул Усик
Спортивные журналисты обращают внимание на то, что британский профессиональный боксер поднялся в списке лучших среди сверхтяжелого веса.
Что важно понимать, это произошло после недавней победы над Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО).
Ни для кого не секрет, что чемпионским титулом The Ring продолжает владеть непобедимый украинский абсолют Александр Усик.
В тройке претендентов на пояс также находятся немец Агит Кабаэл и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри.
Фабио Вордли после поражения от Дюбуа переместился в рейтинге на четвертое место.
Рейтинг The Ring в тяжелом весе
Чемпион — Александр Усик
1. Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО)
2. Агит Кабаел (27-0, 19 КО)
3. Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО)
4. Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО)
5. Филипп Хргович (19-1, 14 КО)
6. Мозес Итаума (14-0, 12 КО)
7. Эфе Аджагба (21-1-1, 15 КО)
8. Ричард Торрез-младший (14-0, 12 КО)
9. Мурат Гассиев (33-2, 26 КО)
10. Джастис Гуни (13-1, 7 КО)
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-