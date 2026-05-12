Усик может потерять титул The Ring из-за Дюбуа

Новый чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) смог в конце концов занять первое место в рейтинге The Ring. Это означает, что он является главным претендентом на титул The Ring, которым владеет непобедимый украинский абсолют Александр Усик.

Дюбуа нацелился на титул Усик

Спортивные журналисты обращают внимание на то, что британский профессиональный боксер поднялся в списке лучших среди сверхтяжелого веса.

Что важно понимать, это произошло после недавней победы над Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО).

Ни для кого не секрет, что чемпионским титулом The Ring продолжает владеть непобедимый украинский абсолют Александр Усик.

В тройке претендентов на пояс также находятся немец Агит Кабаэл и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри.

Фабио Вордли после поражения от Дюбуа переместился в рейтинге на четвертое место.

Рейтинг The Ring в тяжелом весе

Чемпион — Александр Усик

1. Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО)

2. Агит Кабаел (27-0, 19 КО)

3. Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО)

4. Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО)

5. Филипп Хргович (19-1, 14 КО)

6. Мозес Итаума (14-0, 12 КО)

7. Эфе Аджагба (21-1-1, 15 КО)

8. Ричард Торрез-младший (14-0, 12 КО)

9. Мурат Гассиев (33-2, 26 КО)

10. Джастис Гуни (13-1, 7 КО)