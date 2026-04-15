Джошуа VS Фьюри. Усик назвал имя своего фаворита
Усик делает ставку на Джошуа
Источник:  The Ring

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) откровенно признался журналистам, что верит в победу братского боксера Энтони Джожуа в поединке с "цыганским королем" Тайсоном Фьюри.

Главные тезисы

  • По мнению Усика, у Тайсона просто нет шансов.
  • Украинец считает Джошуа будущим абсолютным чемпионом мира.

Украинский чемпион по версиям WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе выступил с новым заявлением по этому поводу во время недавней пресс-конференции Ring Magazine.

Как уже упоминалось ранее, после громкой победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым "цыганский король" сразу бросил вызов Энтони Джошуа.

Что интересно, британец крайне инертно отреагировал на это обращение, показав Тайсону красноречивый жест.

Тем не менее, в тот же день стриминговый сервис Netflix анонсировал долгожданный мегафайт Джошуа — Фьюри.

Согласно последним данным, поединок пройдет в Великобритании.

Александр Усик, которому в свое время приходилось драться с обоими британцами, считает Джошуа фаворитом противостояния.

Кто победит? Эй-Джей. Это будущий абсолютный чемпион мира.

Александр Усик (24-0, 15 КО)

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в тяжелом весе

