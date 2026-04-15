Джошуа VS Ф'юрі. Усик назвав ім'я свого фаворита

Джерело:  The Ring

Непереможний український абсолют Олександр Усик (24-0, 15 КО) відверто зізнався журналістам, що вірить у перемогу братанського боксера Ентоні Джожуа в поєдинку з “циганським королем” Тайсоном Ф'юрі.

Головні тези:

  • На переконання Усика, у Тайсона просто немає шансів.
  • Українець вважає Джошуа майбутнім абсолютним чемпіоном світу.

Усик робить ставку на Джошуа

Український чемпіон за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі виступив з новою заявою з цього приводу під час нещодавньої пресконференції Ring Magazine.

Як уже згадувалося раніше, після гучної перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим “циганський король” одразу кинув виклик Ентоні Джошуа.

Що цікаво, що британець вкрай інертно відреагував на звернення, показавши Тайсону красномовний жест.

Попри це, того ж дня стримінговий сервіс Netflix анонсував довгоочікуваний мегафайт Джошуа — Ф'юрі.

Згідно з останніми даними, поєдинок пройде у Великій Британії.

Олександр Усик, якому у свій час доводилося битися з обома британцями, вважає Джошуа фаворитом протистояння.

Хто переможе? Ей-Джей. Це майбутній абсолютний чемпіон світу.

Олександр Усик (24-0, 15 КО)

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі

