Отец Дюбуа выступил против третьего боя сына с Усиком

Как удалось узнать журналистам, отец британского боксера Даниэля Дюбуа не хочет видеть еще одно сражение своего сына против непобедимого украинского абсолюта Александра Усика после двух поражений от украинца.
Главные тезисы
- Отец Дюбуа не верит в то, что его сын сможет одолеть украинца.
- Он предлагает ему рассмотреть кандидатуру Мозеса Итаумы.
Отец Дюбуа боится еще одного поражения своего сына
Как сообщает talkSPORT, громкая победа Дюбуа над Фабио Вордли и завоевания титула WBO дала надежду на то, что его новый реванш с Усиком может оказаться действительно успешным.
Слухи о потенциальном третьем поединке между британцем и украинцем начали распространяться все активнее.
Несмотря на это, отец спортсмена Стэнли Дюбуа убежден в том, что его сыну следует выбрать другого соперника.
Как утверждает Дюбуа-старший, он уже призвал Даниэля провести бой с другим британским сверхтяжеловесом, а не с Усиком.
Что важно понимать, среди потенциальных будущих соперников он предлагает сыну Мозеса Итауму.
