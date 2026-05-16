Отец Дюбуа выступил против третьего боя сына с Усиком
Источник:  online.ua

Как удалось узнать журналистам, отец британского боксера Даниэля Дюбуа не хочет видеть еще одно сражение своего сына против непобедимого украинского абсолюта Александра Усика после двух поражений от украинца.

Главные тезисы

  • Отец Дюбуа не верит в то, что его сын сможет одолеть украинца.
  • Он предлагает ему рассмотреть кандидатуру Мозеса Итаумы.

Отец Дюбуа боится еще одного поражения своего сына

Как сообщает talkSPORT, громкая победа Дюбуа над Фабио Вордли и завоевания титула WBO дала надежду на то, что его новый реванш с Усиком может оказаться действительно успешным.

Слухи о потенциальном третьем поединке между британцем и украинцем начали распространяться все активнее.

Несмотря на это, отец спортсмена Стэнли Дюбуа убежден в том, что его сыну следует выбрать другого соперника.

Как утверждает Дюбуа-старший, он уже призвал Даниэля провести бой с другим британским сверхтяжеловесом, а не с Усиком.

Я бы посоветовал Даниелю сразиться с другим британским сверхтяжеловесом. Но Даниелю сложно против левшей, поэтому я бы не советовал ему выходить против левшей, пока он не проведет еще хотя бы один такой бой, — подчеркнул Дюбуа-отец.

Что важно понимать, среди потенциальных будущих соперников он предлагает сыну Мозеса Итауму.

