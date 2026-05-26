Усик объяснил, почему едва ли не проиграл Верховену

Развитие событий в поединке между Александром Усиком и Рико Верховеном было крайне неожиданным для всех поклонников бокса. Долгое время казалось, что непобедимый украинский абсолют потерпит поражение, однако он смог переломить ситуацию в свою пользу в 11 раунде. Наконец-то Усик рассказал, что на самом деле произошло в ринге.

Усик похвалил мастерство Верховена

Объединенный чемпион мира (25-0, 16 КО) не скрывает от своих поклонников, что это сражение было действительно непростым для него.

По словам Усика, дело в том, что в его распоряжении было крайне мало данных о стиле кикбоксера.

Уже не ринге украинец убедился, что стиль Рико действительно нетипичен. Более того, соперник действительно умел держать удар.

Есть принципиальная разница в том, что ты знаешь и от боксера ожидаешь каких-то действий, потому что ты делал... И правая, и левая рука, и движение, а здесь ты работаешь от того, что видишь именно в этом поединке. Перед тем как мы готовимся, у нас есть аналитическая команда, которая разбирает бои. То есть есть нарезка видео, которые мы постоянно смотрим и нарабатываем комбинации под оппонентов. Александр Усик Объединенный чемпион мира (25-0, 16 КО)

Отдельно он обратил внимание на то, что Рико умеет терпеть и так просто никогда не сдается.