Усик объяснил, почему едва ли не проиграл Верховену
Усик похвалил мастерство Верховена
Источник:  ТСН

Развитие событий в поединке между Александром Усиком и Рико Верховеном было крайне неожиданным для всех поклонников бокса. Долгое время казалось, что непобедимый украинский абсолют потерпит поражение, однако он смог переломить ситуацию в свою пользу в 11 раунде. Наконец-то Усик рассказал, что на самом деле произошло в ринге.

Главные тезисы

  • Украинский боксер рассказал о главных "козырях" Рико.
  • Он также признался, что не знал, чего ждать от соперника.

Объединенный чемпион мира (25-0, 16 КО) не скрывает от своих поклонников, что это сражение было действительно непростым для него.

По словам Усика, дело в том, что в его распоряжении было крайне мало данных о стиле кикбоксера.

Уже не ринге украинец убедился, что стиль Рико действительно нетипичен. Более того, соперник действительно умел держать удар.

Есть принципиальная разница в том, что ты знаешь и от боксера ожидаешь каких-то действий, потому что ты делал... И правая, и левая рука, и движение, а здесь ты работаешь от того, что видишь именно в этом поединке. Перед тем как мы готовимся, у нас есть аналитическая команда, которая разбирает бои. То есть есть нарезка видео, которые мы постоянно смотрим и нарабатываем комбинации под оппонентов.

Александр Усик

Отдельно он обратил внимание на то, что Рико умеет терпеть и так просто никогда не сдается.

Мы в боксерском сообществе говорим, я говорю, что у него такая броня в четыре пальца. Он хорошо держит удар, — похвалил соперника украинец.

