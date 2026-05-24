"Я готов". Усик выбрал нового соперника

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик заявил, что готов выйти в ринг против временного чемпиона WBC Агита Кабаела, который публично вызвал украинца на поединок.

С официальным заявлением по этому поводу чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF выступил сразу после победы украинца над Рико Верховеном.

Агит Кабаел поднялся на ринг после боя и обратился к украинцу:

Прежде всего — поздравляю, Александр. Я очень долго ждал этого момента. Я готов. Думаю, Германия тоже готова к этому бою, — заявил немецкий боксер.

По его убеждению, все поклонники бокса ждут этого исторического поединка.

Кабаэл предложил Усику сделать это на стадионе в Германии:

Думаю, фанаты хотят этого сражения. Все фанаты бокса хотят этого. Давайте сделаем это.

Реакция непобедимого украинского абсолюта была лаконичной и понятной.