"Я готов". Усик выбрал нового соперника
Категория
Спорт
Дата публикации

"Я готов". Усик выбрал нового соперника

Усик принял вызов Кабаела
Читати українською
Источник:  Чемпион

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик заявил, что готов выйти в ринг против временного чемпиона WBC Агита Кабаела, который публично вызвал украинца на поединок.

Главные тезисы

  • Агит Кабаел — немецкий профессиональный боксер, временный чемпион WBC (2025—т.ч.) в тяжелом весе.
  • Усик хочет, чтобы это сражение организовал Турки Аль аш-Шейх.

Усик принял вызов Кабаела

С официальным заявлением по этому поводу чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF выступил сразу после победы украинца над Рико Верховеном.

Агит Кабаел поднялся на ринг после боя и обратился к украинцу:

Прежде всего — поздравляю, Александр. Я очень долго ждал этого момента. Я готов. Думаю, Германия тоже готова к этому бою, — заявил немецкий боксер.

По его убеждению, все поклонники бокса ждут этого исторического поединка.

Кабаэл предложил Усику сделать это на стадионе в Германии:

Думаю, фанаты хотят этого сражения. Все фанаты бокса хотят этого. Давайте сделаем это.

Реакция непобедимого украинского абсолюта была лаконичной и понятной.

Без проблем. Если организует Турки Аль аш-Шейх — без проблем, брат. Я готов.

Александр Усик

Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Уордли публично бросил вызов Усику
Уордли нацелился на Усика
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Международная боксерская федерация выдвинула Усику новый ультиматум
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик VS Верховен — смотрите главные моменты боя
Усик вырвал победу в Рико, когда все уже отчаялись

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?