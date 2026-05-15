Международная боксерская федерация выдвинула Усику новый ультиматум

Международная боксерская федерация предоставила непобедимому украинскому абсолюту Александру Усику специальное разрешение на проведение боя против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Несмотря на это, как оказалось, IBF выдвинула украинцу жесткие условия для сохранения чемпионского титула в тяжелом весе.

Усик рискует титулом

Спортивные аналитики обращают внимание на то, что Международная боксерская федерация де-факто загнала украинского чемпиона в рамки "титульного риска".

Если Александр Усик все-таки потерпит поражение, то его пояс IBF будет немедленно объявлен вакантным.

Учитывая тот факт, что Рико Верховен не входит в рейтинг федерации, титул не перейдет к нему, а останется без владельца.

Несмотря на это, в случае победы украинского боксера IBF разрешит так называемую ротационную систему защит.

В первую очередь, речь идет о том, что сначала Усик должен будет провести обязательные защиты по линиям WBC и WBA, и только после этого — защита титула IBF, ориентировочно через 180 дней.

Ситуация усугубляется тем, что другие организации также санкционировали поединок как титульный. В случае сенсационной победы Верховена он может получить пояса WBC и The Ring.