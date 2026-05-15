Міжнародна боксерська федерація висунула Усику новий ультиматум

Міжнародна боксерська федерація надала непереможному українському абсолюту Олександру Усику спеціальний дозвіл на проведення бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Попри це, як виявилося, IBF висунула українцю жорсткі умови для збереження чемпіонського титулу у надважкій вазі.

Усик ризикує титулом

Спортивні аналітики звертають увагу на те, що Міжнародна боксерська федерація де-факто загнала українського чемпіона в рамки "титульного ризику".

Якщо Олександр Усик все-таки зазнає поразки, то його пояс IBF буде негайно оголошено вакантним.

Враховуючи той факт, що Ріко Верховен не входить до рейтингу федерації, то титул не перейде до нього, а залишиться без власника.

Попри це, у разі перемоги українського боксера IBF дозволить так звану ротаційну систему захистів.

Насамперед йдеться про те, що спочатку Усик повинен буде провести обов’язкові захисти за лініями WBC та WBA, і лише після цього — захист титулу IBF, орієнтовно через 180 днів.

Ситуація ускладнюється тим, що інші організації також санкціонували поєдинок як титульний. У разі сенсаційної перемоги Верховена він може отримати пояси WBC та The Ring. Поширити