"Я готовий". Усик обрав нового суперника

Непереможний український абсолют Олександр Усик заявив, що готовий вийти в ринг проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла, який публічно викликав українця на поєдинок.

З офіційною заявою з цього приводу чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF виступив одразу після перемоги українця над Ріко Верховеном.

Агіт Кабаєл піднявся на ринг після бою та безпосередньо звернувся до українця:

Перш за все — вітаю, Олександре. Я дуже довго чекав на цей момент. Я готовий. Думаю, Німеччина теж готова до цього бою, — заявив німецький боксер.

На його переконання, усі шанувальники боксу чекають цього історичного поєдинку.

Кабаєл запропонував Усику зробити це на стадіоні в Німеччині:

Думаю, фанати хочуть цього бою. Усі фанати боксу хочуть цього. Тож давайте зробимо це.

Реакція непереможного українського абсолюта була лаконічною та зрозумілою.