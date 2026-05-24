"Я готовий". Усик обрав нового суперника
Категорія
Спорт
Дата публікації

"Я готовий". Усик обрав нового суперника

Усик
Джерело:  Чемпіон

Непереможний український абсолют Олександр Усик заявив, що готовий вийти в ринг проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла, який публічно викликав українця на поєдинок.

Головні тези:

  • Агіт Кабаєл — німецький професійний боксер, “тимчасовий” чемпіон WBC (2025—т.ч.) у важкій вазі.
  • Усик хоче, щоб цей бій організував Туркі Аль аш-Шейх.

Усик прийняв виклик Кабаєла

З офіційною заявою з цього приводу чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF виступив одразу після перемоги українця над Ріко Верховеном.

Агіт Кабаєл піднявся на ринг після бою та безпосередньо звернувся до українця:

Перш за все — вітаю, Олександре. Я дуже довго чекав на цей момент. Я готовий. Думаю, Німеччина теж готова до цього бою, — заявив німецький боксер.

На його переконання, усі шанувальники боксу чекають цього історичного поєдинку.

Кабаєл запропонував Усику зробити це на стадіоні в Німеччині:

Думаю, фанати хочуть цього бою. Усі фанати боксу хочуть цього. Тож давайте зробимо це.

Реакція непереможного українського абсолюта була лаконічною та зрозумілою.

Без проблем. Якщо організує Туркі Аль аш-Шейх — без проблем, брате. Я готовий.

Олександр Усик

Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Вордлі публічно кинув виклик Усику
Вордлі націлився на Усика
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Міжнародна боксерська федерація висунула Усику новий ультиматум
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик VS Верховен — дивіться головні моменти бою
Усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?