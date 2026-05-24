Усик VS Верховен — дивіться головні моменти бою
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик VS Верховен — дивіться головні моменти бою

Усик
Read in English
Джерело:  online.ua

Непереможний український абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) технічним нокаутом в 11-му раунді зміг здолати нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО). Варто зазначити, що це був один із найважчих поєдинків для чемпіон світу в надважкій вазі.

Головні тези:

  • Для Усика це 25-та перемога на професійному рингу та 16-та дострокова. 
  • Верховен зазнав першої поразки у другому поєдинку за правилами боксу.

Усик вирвав перемогу в Ріко, коли всі вже втратили надію

Багатьох шанувальників боксу здивувало те, як різко в першому ж раунді пішов у наступ Верховен. Натомість Усик намагався тримати міцну оборону.

Ба більше, українець пропустив кілька ударів та навіть поступався на картках суддів на екваторі запланованої дистанції.

Уже ближче до кінця поєдинку Олександру вдалося вирівняти ситуацію, попри це Ріко також не збирався так просто здаватися.

Тривалий час навіть здавалося, що Усик не зможе виграти цей бій.

Верховен активно використовував усі свої козирі, а саме зріст та розмах рук, завдяки чому мав гарні шанси перемогти рішенням суддів. Однак Ріко не розрахував свої сили та почав видихатися.

Лише в 11-му раунді Усик різко та неочікувано змінив хід подій — спочатку він відправив суперника в нокдаун.

Ріко все ще зміг звестися, однак після добивання рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Варто зазначити, що одразу після здобуття перемоги Усик звернувся до світу та заявив, що просто зараз Україна перебуває під масованою атакою Росії.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Вордлі публічно кинув виклик Усику
Вордлі націлився на Усика
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик може втратити титул The Ring через Дюбуа
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Батько Дюбуа виступив проти третього бою сина з Усиком
Батько Дюбуа боїться ще однієї поразки свого сина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?