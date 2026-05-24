Усик VS Верховен — дивіться головні моменти бою

Непереможний український абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) технічним нокаутом в 11-му раунді зміг здолати нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО). Варто зазначити, що це був один із найважчих поєдинків для чемпіон світу в надважкій вазі.

Усик вирвав перемогу в Ріко, коли всі вже втратили надію

Багатьох шанувальників боксу здивувало те, як різко в першому ж раунді пішов у наступ Верховен. Натомість Усик намагався тримати міцну оборону.

Ба більше, українець пропустив кілька ударів та навіть поступався на картках суддів на екваторі запланованої дистанції.

Уже ближче до кінця поєдинку Олександру вдалося вирівняти ситуацію, попри це Ріко також не збирався так просто здаватися.

Тривалий час навіть здавалося, що Усик не зможе виграти цей бій.

Верховен активно використовував усі свої козирі, а саме зріст та розмах рук, завдяки чому мав гарні шанси перемогти рішенням суддів. Однак Ріко не розрахував свої сили та почав видихатися.

Лише в 11-му раунді Усик різко та неочікувано змінив хід подій — спочатку він відправив суперника в нокдаун.

Ріко все ще зміг звестися, однак після добивання рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Варто зазначити, що одразу після здобуття перемоги Усик звернувся до світу та заявив, що просто зараз Україна перебуває під масованою атакою Росії.