Усик VS Верховен — смотрите главные моменты боя

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик (25-0, 16 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде смог одолеть нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-1, 1 КО). Стоит отметить, что это был один из самых непростых поединков для чемпион мира в тяжелом весе.

Усик вырвал победу в Рико, когда все уже отчаялись

Многих поклонников бокса удивило, как резко в первом же раунде пошел в наступление Верховен. Зато Усик пытался держать крепкую оборону.

Более того, украинец пропустил несколько ударов и даже уступал на карточках судей на экваторе запланированной дистанции.

Уже ближе к концу поединка Александру удалось выровнять ситуацию, несмотря на это, Рико также не собирался так просто сдаваться.

Долгое время даже казалось, что Усик не сможет выиграть это сражение.

Верховен активно использовал все свои козыри, а именно рост и размах рук, благодаря чему имел хорошие шансы победить решением судей. Однако Рико не рассчитал свои силы и начал выдыхаться.

Только в 11-м раунде Усик резко и неожиданно изменил ход событий — сначала он отправил соперника в нокдаун.

Рико все же смог подняться, однако после добивания рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Стоит отметить, что сразу после победы Усик обратился к миру и заявил, что прямо сейчас Украина находится под массированной атакой России.