Усик прибув до Єгипту на бій проти Верховена

Український боксер Олександр Усик, що володіє поясами чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF, прибув на бій проти нідерландця Ріко Верховена у Єгипет.

Усик прибув до Єгипту для бою з Верховеном

Видання виклало допис на своїй сторінці в X, де Усик виходить з літака разом з представниками своєї команди.

Oleksandr Usyk has arrived in Egypt 🇪🇬



The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night ⭐



Того ж дня Усик повідомив, що завершує свій тренувальний табір до бою з Верховеном. Той відбудеться менш як за шість днів — у ніч з суботи на неділю, 24 травня.

Усик у тренувальнмоу таборі

Перед прильотом Усика до Гізи прибув і суперник українця — Ріко Верховен. По прибуттю до Єгипту нідерландський кікбоксер показав вагу — 124.3 кг.