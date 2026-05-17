Усик прибув до Єгипту на бій проти Верховена

Український боксер Олександр Усик, що володіє поясами чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF, прибув на бій проти нідерландця Ріко Верховена у Єгипет.
Головні тези:
- Олександр Усик прибув до Єгипту на бій проти Ріко Верховена.
- Усик готується завершити тренувальний табір перед поєдинком з Верховеном.
- Бій відбудеться менш як за шість днів, у ніч з суботи на неділю, 24 травня.
Видання виклало допис на своїй сторінці в X, де Усик виходить з літака разом з представниками своєї команди.
Oleksandr Usyk has arrived in Egypt 🇪🇬— Ring Magazine (@ringmagazine) May 17, 2026
The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night ⭐
Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/KqMiWEOe7H
Того ж дня Усик повідомив, що завершує свій тренувальний табір до бою з Верховеном. Той відбудеться менш як за шість днів — у ніч з суботи на неділю, 24 травня.
Перед прильотом Усика до Гізи прибув і суперник українця — Ріко Верховен. По прибуттю до Єгипту нідерландський кікбоксер показав вагу — 124.3 кг.
