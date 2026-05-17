Усик прибыл в Египет на бой против Верховена

Украинский боксер Александр Усик, владеющий поясами чемпиона мира по сверхтяжелому весу по версиям WBA, WBC и IBF, прибыл на бой против нидерландца Рико Верховена в Египет.
Главные тезисы
- Александр Усик готовится к поединку против Рико Верховена в Египте, где завершает тренировочный лагерь.
- Бой между Усиком и Верховеном запланирован на ночь с субботы на воскресенье, 24 мая.
Усик прибыл в Египет для боя с Верховеном
Издание выложило сообщение на своей странице в X, где Усик выходит из самолета вместе с представителями своей команды.
Oleksandr Usyk has arrived in Egypt 🇪🇬— Ring Magazine (@ringmagazine) May 17, 2026
The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night ⭐
Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/KqMiWEOe7H
В тот же день Усик сообщил, что завершает свой тренировочный лагерь в бою с Верховеном. Тот произойдет менее чем через шесть дней — в ночь с субботы на воскресенье, 24 мая.
Перед прилетом Усика в Гизу прибыл и соперник украинца — Рико Верховен. По прибытию в Египет нидерландский кикбоксер показал вес — 124.3 кг.
