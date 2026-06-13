Фото Усика та Трампа підірвало соцмережі — як реагують люди

Непереможний український абсолют Олександр Усик зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Їхня спільна світлина наробила галасу в соціальних мережах — її активно обговорюють сотні тисяч людей у різних куточках планети.
Головні тези:
- Напередодні Усик також відвідав Міністерство оборони США.
- 14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC Freedom 250.
Фото Усика та Трампа — як його коментують соцмережі
Яскраву світлину у Х (Твіттері — ред.) опублікувала спеціальна помічниця президента та радниця з комунікацій Марго Мартін.
На цьому фото зафіксоване міцне рукостискання володара титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі з Дональдом Трампом.
До слова, 12 червня український боксер побував у Пентагоні. Непереможений боєць опублікував фото з Міністерства оборони США.
Що важливо розуміти, 14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC Freedom 250. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.
Як соцмережі реагують на спільне фото Усика та Трампа:
Сашко зустрівся з єдиною людиною, яку дійсно потрібно добряче відгамселити;
Принаймні в даний момент в Білому домі є одна здоровий чоловік!;
Саш, не дивися ти на нього — просто бий!;
Вправ їм там мізки;
Наша секретна зброя;
Українська балістика завітала до Білого дому з офіційним візитом;
Сильно не бий їх, поки Томагавки не дали;
Мабуть, пробують завербувати і зробити своїм президентом;
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