Фото Усика та Трампа підірвало соцмережі — як реагують люди

Непереможний український абсолют Олександр Усик зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Їхня спільна світлина наробила галасу в соціальних мережах — її активно обговорюють сотні тисяч людей у різних куточках планети.

Фото Усика та Трампа — як його коментують соцмережі

Яскраву світлину у Х (Твіттері — ред.) опублікувала спеціальна помічниця президента та радниця з комунікацій Марго Мартін.

На цьому фото зафіксоване міцне рукостискання володара титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі з Дональдом Трампом.

Фото: x.com/MargoMartin47

Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком, — лаконічно підписала світлину з Білого дому Марго Мартін. Поширити

До слова, 12 червня український боксер побував у Пентагоні. Непереможений боєць опублікував фото з Міністерства оборони США.

Що важливо розуміти, 14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC Freedom 250. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

Як соцмережі реагують на спільне фото Усика та Трампа: