Фото Усика та Трампа підірвало соцмережі — як реагують люди
Категорія
Спорт
Дата публікації

Фото Усика та Трампа підірвало соцмережі — як реагують люди

Фото Усика та Трампа — як його коментують соцмережі
Джерело:  online.ua

Непереможний український абсолют Олександр Усик зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Їхня спільна світлина наробила галасу в соціальних мережах — її активно обговорюють сотні тисяч людей у різних куточках планети.

Головні тези:

  • Напередодні Усик також відвідав Міністерство оборони США.
  • 14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC Freedom 250. 

Фото Усика та Трампа — як його коментують соцмережі

Яскраву світлину у Х (Твіттері — ред.) опублікувала спеціальна помічниця президента та радниця з комунікацій Марго Мартін.

На цьому фото зафіксоване міцне рукостискання володара титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі з Дональдом Трампом.

Фото: x.com/MargoMartin47

Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком, — лаконічно підписала світлину з Білого дому Марго Мартін.

До слова, 12 червня український боксер побував у Пентагоні. Непереможений боєць опублікував фото з Міністерства оборони США.

Що важливо розуміти, 14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC Freedom 250. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

Як соцмережі реагують на спільне фото Усика та Трампа:

  • Сашко зустрівся з єдиною людиною, яку дійсно потрібно добряче відгамселити;

  • Принаймні в даний момент в Білому домі є одна здоровий чоловік!;

  • Саш, не дивися ти на нього — просто бий!;

  • Вправ їм там мізки;

  • Наша секретна зброя;

  • Українська балістика завітала до Білого дому з офіційним візитом;

  • Сильно не бий їх, поки Томагавки не дали;

  • Мабуть, пробують завербувати і зробити своїм президентом;

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик VS Верховен — дивіться головні моменти бою
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Верховен з нетерпінням чекає на бій-реванш з Усиком
Верховен
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Кабаєл кинув виклик Усику та дав йому місяць на роздуми
Кабаєл кличе Усика на ринг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?