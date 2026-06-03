Кабаєл кинув виклик Усику та дав йому місяць на роздуми
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Кабаєл кинув виклик Усику та дав йому місяць на роздуми

Кабаєл кличе Усика на ринг
Джерело:  The Ring

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл вимагає від непереможного українського абсолюта Олександра Усика оголосити своє фінальне рішення щодо можливого чемпіонського поєдинку.

Головні тези:

  • Німець визнав, що саме від Усика залежить доленосний момент його життя.
  • Після перемоги українця над Ріко Верховеном Кабаєл особисто піднявся в ринг і запропонував українцю провести зустріч у Німеччині. 

Кабаєл кличе Усика на ринг

Як стверджує німецький непереможний боксер, після рішення WBC санкціонувати бій усі чекають лише одного — що вирішить Олександр.

Словами неможливо описати, що для мене означає цей момент. Тепер усе залежить від Усика. У нього є 30 днів, щоб погодитися. Якщо він цього не зробить, я стану повноцінним чемпіоном світу за версією WBC, — заявив Агіт Кабаєл у коментарі The Ring.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Що стосується Агіта Кабаєла, то він є тимчасовим чемпіоном WBC.

Санкціонування поєдинку означає, що сторони мають домовитися про проведення бою впродовж встановленого терміну.

Якщо непереможний український абсолют відмовиться або ж сторони не дійдуть згоди, то Агіт Кабаєл може отримати статус повноцінного чемпіона організації.

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