Кабаєл кинув виклик Усику та дав йому місяць на роздуми

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл вимагає від непереможного українського абсолюта Олександра Усика оголосити своє фінальне рішення щодо можливого чемпіонського поєдинку.
Головні тези:
- Німець визнав, що саме від Усика залежить доленосний момент його життя.
- Після перемоги українця над Ріко Верховеном Кабаєл особисто піднявся в ринг і запропонував українцю провести зустріч у Німеччині.
Кабаєл кличе Усика на ринг
Як стверджує німецький непереможний боксер, після рішення WBC санкціонувати бій усі чекають лише одного — що вирішить Олександр.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.
Що стосується Агіта Кабаєла, то він є тимчасовим чемпіоном WBC.
Якщо непереможний український абсолют відмовиться або ж сторони не дійдуть згоди, то Агіт Кабаєл може отримати статус повноцінного чемпіона організації.
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