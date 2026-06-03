Кабаєл кинув виклик Усику та дав йому місяць на роздуми

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл вимагає від непереможного українського абсолюта Олександра Усика оголосити своє фінальне рішення щодо можливого чемпіонського поєдинку.

Кабаєл кличе Усика на ринг

Як стверджує німецький непереможний боксер, після рішення WBC санкціонувати бій усі чекають лише одного — що вирішить Олександр.

Словами неможливо описати, що для мене означає цей момент. Тепер усе залежить від Усика. У нього є 30 днів, щоб погодитися. Якщо він цього не зробить, я стану повноцінним чемпіоном світу за версією WBC, — заявив Агіт Кабаєл у коментарі The Ring. Поширити

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Що стосується Агіта Кабаєла, то він є тимчасовим чемпіоном WBC.

Санкціонування поєдинку означає, що сторони мають домовитися про проведення бою впродовж встановленого терміну. Поширити

Якщо непереможний український абсолют відмовиться або ж сторони не дійдуть згоди, то Агіт Кабаєл може отримати статус повноцінного чемпіона організації.