Кабаел бросил вызов Усику и дал ему месяц для принятия решения
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Спорт
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Кабаел бросил вызов Усику и дал ему месяц для принятия решения

Кабаел зовет Усика на ринг
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Источник:  The Ring

Временный чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Агит Кабаел требует от непобедимого украинского абсолюта Александра Усика объявить свое финальное решение по поводу возможного чемпионского поединка.

Главные тезисы

  • Немец признал, что именно от Усика зависит судьбоносный момент его жизни.
  • После победы украинца над Рико Верховеном Кабаел лично поднялся в ринг и предложил украинцу провести встречу в Германии.

Кабаел зовет Усика на ринг

Как утверждает немецкий непобедимый боксер, после решения WBC санкционировать бой все ждут только одного — что решит Александр.

Словами невозможно описать, что для меня означает этот момент. Теперь все зависит от Усика. У него есть 30 дней согласиться. Если он этого не сделает, я стану полноценным чемпионом мира по версии WBC, — заявил Агит Кабаел в комментарии The Ring.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе.

Что касается Агита Кабаела, то он временный чемпион WBC.

Санкционирование поединка означает, что стороны должны договориться о проведении боя в течение установленного срока.

Если непобедимый украинский абсолют откажется или же стороны не придут к согласию, то Агит Кабаел может получить статус полноценного чемпиона организации.

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