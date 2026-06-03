Кабаел бросил вызов Усику и дал ему месяц для принятия решения

Временный чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Агит Кабаел требует от непобедимого украинского абсолюта Александра Усика объявить свое финальное решение по поводу возможного чемпионского поединка.
Главные тезисы
- Немец признал, что именно от Усика зависит судьбоносный момент его жизни.
- После победы украинца над Рико Верховеном Кабаел лично поднялся в ринг и предложил украинцу провести встречу в Германии.
Кабаел зовет Усика на ринг
Как утверждает немецкий непобедимый боксер, после решения WBC санкционировать бой все ждут только одного — что решит Александр.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе.
Что касается Агита Кабаела, то он временный чемпион WBC.
Если непобедимый украинский абсолют откажется или же стороны не придут к согласию, то Агит Кабаел может получить статус полноценного чемпиона организации.
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