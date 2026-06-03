Кабаел бросил вызов Усику и дал ему месяц для принятия решения

Временный чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Агит Кабаел требует от непобедимого украинского абсолюта Александра Усика объявить свое финальное решение по поводу возможного чемпионского поединка.

Кабаел зовет Усика на ринг

Как утверждает немецкий непобедимый боксер, после решения WBC санкционировать бой все ждут только одного — что решит Александр.

Словами невозможно описать, что для меня означает этот момент. Теперь все зависит от Усика. У него есть 30 дней согласиться. Если он этого не сделает, я стану полноценным чемпионом мира по версии WBC, — заявил Агит Кабаел в комментарии The Ring. Поделиться

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе.

Что касается Агита Кабаела, то он временный чемпион WBC.

Санкционирование поединка означает, что стороны должны договориться о проведении боя в течение установленного срока. Поделиться

Если непобедимый украинский абсолют откажется или же стороны не придут к согласию, то Агит Кабаел может получить статус полноценного чемпиона организации.