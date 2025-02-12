Виступала проти допомоги Україні. Габбард затвердили директором Національної розвідки США

Сенат США 12 лютого проголосував за затвердження кандидатури Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки. Кандидатуру Габбард затверджено 52 голосами проти 48, причому один республіканець – сенатор Мітч Макконнелл – приєднався до демократів, які виступили проти неї.

Скандальну Габбард затвердили директором Національної розвідки США

Перед голосуванням лідер сенатської меншості, демократ Чак Шумер попросив своїх колег-республіканців переглянути рішення про затвердження Габбард на посаду.

Я прошу своїх колег – я знаю, що зараз остання хвилина – подумати двічі, проголосувати "ні", як ми всі й голосуватимемо, бо це жахлива кандидатура, яка поставить під загрозу нашу національну безпеку та наші розвідувальні операції в усій країні та світі. Чак Шумер Сенатор США

Раніше під час слухань Габбард була змушена відповідати на питання сенаторів стосовно своїх попередніх суперечливих заяв.

Найбільше їй довелось пояснювати позицію стосовно Едварда Сноудена – викривача Агентства нацбезпеки США, який опублікував дані про шпигунську програму PRISM. Раніше Габбард виступала за помилування Сноудена, та на слуханнях змінила свою думку.

Деякі республіканці, які висловлювали побоювання щодо кандидатури Габбард, згодом підтримали її кандидатуру.

Габбард також скандально відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном". Поширити

На слуханнях вона сказала, що не є "маріонеткою Путіна" чи Асада і зберігає вірність Штатам.

На посаді директора Національної розвідки США Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько 100 млрд дол і служитиме головним радником Трампа з питань розвідки.

З початку вторгнення Росії в Україну Тулсі Габбард виступає з проросійських позицій. Ще в лютому 2022 року вона заявила, що «цієї війни та страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена/НАТО просто визнали легітимне занепокоєння Росії щодо вступу України до НАТО». Габбард виступала проти фінансування України з боку США.