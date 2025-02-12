Виступала проти допомоги Україні. Габбард затвердили директором Національної розвідки США

Сенат США 12 лютого проголосував за затвердження кандидатури Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки. Кандидатуру Габбард затверджено 52 голосами проти 48, причому один республіканець – сенатор Мітч Макконнелл – приєднався до демократів, які виступили проти неї.
Головні тези:
- Тулсі Габбард була затверджена на посаду директора Національної розвідки США.
- Габбард відома своїми критичними висловлюваннями про політику США, зустрічами з диктаторами та проросійськими поглядами, включаючи виступи проти фінансування України.
- На посаді директора Національної розвідки вона контролюватиме розвідувальні служби з великим бюджетом та буде головним радником Президента США з питань розвідки.
Скандальну Габбард затвердили директором Національної розвідки США
Перед голосуванням лідер сенатської меншості, демократ Чак Шумер попросив своїх колег-республіканців переглянути рішення про затвердження Габбард на посаду.
Раніше під час слухань Габбард була змушена відповідати на питання сенаторів стосовно своїх попередніх суперечливих заяв.
Найбільше їй довелось пояснювати позицію стосовно Едварда Сноудена – викривача Агентства нацбезпеки США, який опублікував дані про шпигунську програму PRISM. Раніше Габбард виступала за помилування Сноудена, та на слуханнях змінила свою думку.
Деякі республіканці, які висловлювали побоювання щодо кандидатури Габбард, згодом підтримали її кандидатуру.
На слуханнях вона сказала, що не є "маріонеткою Путіна" чи Асада і зберігає вірність Штатам.
На посаді директора Національної розвідки США Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько 100 млрд дол і служитиме головним радником Трампа з питань розвідки.
З початку вторгнення Росії в Україну Тулсі Габбард виступає з проросійських позицій. Ще в лютому 2022 року вона заявила, що «цієї війни та страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена/НАТО просто визнали легітимне занепокоєння Росії щодо вступу України до НАТО». Габбард виступала проти фінансування України з боку США.
У липні 2022 року Тулсі Габбард була включена Україною до списку американських політиків, науковців й активістів, які «просувають російську пропаганду».
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