Сенат США 12 февраля проголосовал за утверждение кандидатуры Тулси Габбарда на должность директора Национальной разведки. Кандидатура Габбарда утверждена 52 голосами против 48, причем один республиканец, сенатор Митч Макконнелл, присоединился к демократам, выступившим против нее.
Главные тезисы
- Сенат США утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки с минимальным перевесом голосов.
- Тулси Габбард известна своими критическими высказываниями о политике США, включая противодействие финансированию Украины.
- Будучи директором Национальной разведки, Габбард будет контролировать разведывательные службы с крупным бюджетом и станет главным советником президента США по разведке.
Скандальную Габбард утвердили директором Национальной разведки США
Перед голосованием лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер попросил своих коллег-республиканцев пересмотреть решение об утверждении Габбарда на должность.
Ранее во время слушаний Габбард была вынуждена отвечать на вопросы сенаторов по поводу своих предварительных противоречивых заявлений.
Больше всего ей пришлось объяснять позицию относительно Эдварда Сноудена — разоблачителя Агентства нацбезопасности США, опубликовавшего данные о шпионской программе PRISM. Ранее Габбард выступала за помилование Сноудена, но на слушаниях изменила свое мнение.
Некоторые республиканцы, выражавшие опасения по поводу кандидатуры Габбард, впоследствии поддержали ее кандидатуру.
На слушаниях она сказала, что не является "марионеткой Путина" или Асада и сохраняет верность Штатам.
В должности директора Национальной разведки США Габбард будет контролировать 18 разведывательных служб с бюджетом около 100 млрд долл. и будет служить главным советником Трампа по вопросам разведки.
С начала вторжения России в Украину Тулси Габбард выступает с пророссийских позиций. Еще в феврале 2022 года она заявила, что «этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признала легитимную обеспокоенность России по вступлению Украины в НАТО». Габбард выступала против финансирования Украины со стороны США.
В июле 2022 года Тулси Габбард была включена Украиной в список американских политиков, ученых и активистов, продвигающих российскую пропаганду.
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