Выступала против помощи Украине. Габбард утвердили директором Национальной разведки США

Сенат США 12 февраля проголосовал за утверждение кандидатуры Тулси Габбарда на должность директора Национальной разведки. Кандидатура Габбарда утверждена 52 голосами против 48, причем один республиканец, сенатор Митч Макконнелл, присоединился к демократам, выступившим против нее.

Скандальную Габбард утвердили директором Национальной разведки США

Перед голосованием лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер попросил своих коллег-республиканцев пересмотреть решение об утверждении Габбарда на должность.

Я прошу своих коллег — я знаю, что сейчас последняя минута — подумать дважды, проголосовать "нет", как мы все будем голосовать, потому что это ужасная кандидатура, которая поставит под угрозу нашу национальную безопасность и наши разведывательные операции по всей стране и мире. Чак Шумер Сенатор США

Ранее во время слушаний Габбард была вынуждена отвечать на вопросы сенаторов по поводу своих предварительных противоречивых заявлений.

Больше всего ей пришлось объяснять позицию относительно Эдварда Сноудена — разоблачителя Агентства нацбезопасности США, опубликовавшего данные о шпионской программе PRISM. Ранее Габбард выступала за помилование Сноудена, но на слушаниях изменила свое мнение.

Некоторые республиканцы, выражавшие опасения по поводу кандидатуры Габбард, впоследствии поддержали ее кандидатуру.

Габбард также скандально известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном". Поделиться

На слушаниях она сказала, что не является "марионеткой Путина" или Асада и сохраняет верность Штатам.

В должности директора Национальной разведки США Габбард будет контролировать 18 разведывательных служб с бюджетом около 100 млрд долл. и будет служить главным советником Трампа по вопросам разведки.

С начала вторжения России в Украину Тулси Габбард выступает с пророссийских позиций. Еще в феврале 2022 года она заявила, что «этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признала легитимную обеспокоенность России по вступлению Украины в НАТО». Габбард выступала против финансирования Украины со стороны США.